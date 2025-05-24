張競：駐韓美軍動完換日本　中美天平偏移

中華戰略學會資深研究員、前海軍中權軍艦艦長張競。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月24日電（記者 蔣繼平）傳美將調離部分駐韓國部隊轉往關島，中華戰略學會資深研究員、前台海軍中權軍艦艦長張競接受中評社訪問表示，美國維持朝鮮半島安全承諾的可信度與駐韓美軍員額不存在比例關係，調整部署不影響大局、也非突發奇想。日、韓都因為分攤駐軍費用問題與美國特朗普搞得很僵，韓國動完接下來就是看日本。他認為客觀事實就是軍事實力天平偏移，刻意塑造美國積極備戰劍指中國，但只是吹口哨壯膽。



台灣方面是否有連動性？張競表示，韓戰前夕，美國總統杜魯門發表聲明，強調美國不介入中國內戰，不會給在台灣的政府提供軍事援助，外界都以為美國已放棄台灣，若不是1950年韓戰爆發，美國就不會回過頭來介入台海，所以台灣不能忘記歷史教訓。



張競，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院畢業，英國赫爾大學政治學博士。現為中華戰略學會資深研究員，也在文藻外語大學執教國際關係等政治學入門課程。



美國“華爾街日報”22日報導，美國國防部正打算將4500名駐韓美軍，轉移到關島等印太地區的方案。美國國防部對相關報導表示“不予置評”；而南韓國防部則表示，南韓與美國之間，從來沒有討論過駐韓美軍撤離相關事宜。



美國近年在第一島鏈周邊地區調整軍力部署動作頻繁，張競表示，西方媒體與日本新聞紛紛將兵力調防的動作詮釋成美軍劍指中國大陸，但對於美軍整體駐防兵力員額縮減，總是刻意視而不見，忽視美國面對東亞戰略態勢變化，軍事實力天平偏移的客觀事實，塑造美國積極備戰強勢叫陣的氛圍，只是“吹口哨壯膽”。



不過，張競表示，大方向仍是看美國檢討印太地區整體軍力配置方案，不僅是韓國，美國也在規劃調整駐日美軍員額與兵力部署狀況，加上，日、韓都因為分攤駐軍費與特朗普關係搞得很僵，接下來日本會關切此議題發展狀況。這消息對韓國政府來說相當難堪，在外交辭令背後，充分顯現韓國軍方被蒙在鼓裡的不安全感。

