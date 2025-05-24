黃敬平：賴被美壓著頭　中美搞定後就現原形

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月24日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，賴清德520談話異常溫和，並非因為賴的本性轉變了，而是因為賴現在正被美國壓著頭，就像美國的馬前卒般，但等中美貿易談判告一段落後，賴就會被打回原形，所以大家不必對賴存有太多的幻想。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部”“中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



黃敬平指出，現在美國絕對是影響賴清德最重要的因素，賴520談話之所以變溫和，主因是此時無聲勝有聲，賴若在中美貿易談判這個關鍵時刻還亂講話，只會把局勢弄得更糟，況且兩岸關係就算再怎麼壞也不會比現在更糟糕了，大陸對賴也早已完全沒期待，所以賴就算講什麼對兩岸關係也絲毫沒有幫助。



他提到，外界都相當關心中美貿易談判台灣是否會變成籌碼？但毫無疑問的，台灣正在變成中美貿易談判的籌碼當中。因為美國也有壓力，所以賴清德在就職滿周年這麼重要的場合當中，才完全不敢提到兩岸關係，只有在回答日本媒體提問時才暗指大陸是“和平破壞者”，而從這裡就可以看出來，賴的鷹派思維完全沒有改變。



黃敬平強調，從520談話可以明顯看出來賴清德在過度壓抑自己，也表示美國正在控制賴的嘴巴，尤其是賴在520前夕接受親綠網紅直播主專訪時提到的“併購說”就可以明顯看出，那段話只是賴刻意講給美國人聽的，但賴的鷹派本質根本沒有轉變。



黃敬平說，賴清德嘴巴上雖說願意在“對等尊嚴”的情況下和大陸進行交流，但“賴政府”現在對兩岸的行政管制卻一點也沒少過，包括從官員、民意代表到宗教，幾乎所有人去大陸都需要先經過報備，而大陸人士來台灣，陸委會就要去刁難，“教育部”甚至還說兩岸的教育交流應該要中斷。

