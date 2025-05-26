詹江村：印巴衝突讓中國戰機一戰成名

台灣陸軍官校畢業的中國國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月26日電（記者 盧誠輝）台灣陸軍官校畢業的中國國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，印巴衝突讓中國戰機嶄露頭角，更讓中國戰機殲－10CE一舉成名，印巴衝突也改變了過去的戰爭思維，現代戰爭的戰機只是一個載具，超視距作戰已成未來趨勢。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村指出，根據CNN報導，法國及美國都已經承認，在印巴衝突中確實有飆風戰機被擊落。而這次成功擊落法國飆風戰機的中國戰機殲－10CE，是殲－10C的外貿型，中國在2022年3月11日首次交付給巴基斯坦空軍6架殲－10CE戰機，這也是中國第一次外銷的戰機。而巴基斯坦當初購入殲－10CE，就是為了對付印度所引進的法國製飆風戰機而準備。



他說，法國飆風戰機一架售價約1.6億美金，而殲－10CE是中國的三代機，售價僅約5000萬美金，相對比法國飆風戰機性價比來得高出許多。過去軍工市場普遍認為，中國戰機沒有實戰經驗，因此在全球的軍工市場，中國製戰機佔比相對較低。但此次印巴衝突中，已讓中國戰機殲－10CE一戰成名。



詹江村回憶，有一次他到福州參觀無人機基地，當時影片介紹解放軍如何運用衛星及預警機，還有察打一體無人機，以及地面雷達結合5G通訊，和空中衛星及地面雷達系統化戰技、空空導彈超視距作戰等進行聯合作戰，當時看得眼花撩亂的他，只覺得這應該是在描繪想像中的未來戰爭。



詹江村強調，直到這次印巴衝突，法國製造的現代化昂貴戰機飆風，竟然被中國製的廉價戰機殲10CE和攜帶的霹靂15空空導彈輕鬆擊落。他才知道，原來當時他在福州看到的簡介影片，並非想像中的未來戰爭，而是未來戰爭其實已經到來。