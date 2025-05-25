告別許歷農　馬英九等悼念對兩岸和平貢獻

許歷農告別式在24日舉行，現場莊嚴肅穆。（紀欣提供） 中評社台北5月25日電（記者 張嘉文）退役上將、統派精神領袖許歷農日前逝世，享嵩壽107歲，告別式24日於台北市立殯儀館景行樓1樓景明廳舉行，包括馬英九、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、親民黨主席宋楚瑜、國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典等人都出席，向許歷農遺像獻花，現場約500人悼念，場面莊嚴肅穆。



告別式上，許歷農女兒許幼梅代表家屬致謝，她感謝各界前來送父親人生最後一程。據瞭解，大陸方面很多單位傳來唁電，但治喪委員會決定不宣讀、公布。許歷農的外孫許念及外孫女吳欲曉從大陸專程前來參加告別式，全程參加了禮拜、公祭、火化、及安厝五指山軍人公墓。



祖籍安徽省貴池縣的許歷農，1918年生，陸軍二級上將退役，曾任陸軍官校校長、金門防衛司令部司令、“國防部”總政戰部主任、“行政院退輔會主委”等，曾為國民黨中央常務委員，後參與新黨創黨。許歷農近年來致力於海峽兩岸和解交流，最大心願是在有生之年看到兩岸和平統一。在台灣政界他被尊稱為“許老爹”，今年5月4日逝於台北，享嵩壽107歲。



告別式現場舉行唱詩、獻詩等儀式，台灣退役將領陳興國致悼詞，回顧許歷農戎馬一生，特別提及許歷農對兩岸和平發展的堅定信念，表示其精神將激勵中華兒女繼續為民族團結、國家統一而奮鬥。



許歷農個人回憶錄《許歷農傳：從戰爭到和平》作者、台灣《觀察》雜誌發行人紀欣24日以《許歷農哲人其萎風範長存》為題發表追憶文章。紀欣提到，許歷農對時事有敏銳的觀察力，更是一位坐而言、起而行的行動派，許堅信兩岸同屬一個中國，並實踐著國家統一的理想，他的未竟之業“等著我們去實現”。