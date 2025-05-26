中評關注：綠砍地方補助衝大罷免　雙面刃

“行政院”刪減地方一般性補助款，引發爭議。（中評社 資料照） 中評社台中5月26日電（記者 方敬為）民進黨政府以“總預算遭‘立法院’刪減，導致施政窒礙難行”為由，決定統刪地方一般性補助款25%，導致地方政府短少新台幣數十億元經費。綠營無非是想藉此推升在野黨“立委”的仇恨值，助長大罷免氣勢，但問題在於，刪減已核定的科目預算欠缺法源依據，引發爭議之外，甚至可能反而間接波及綠營在2026地方選舉的選情，是把雙面刃。



“立法院”藍白“立委”聯手刪凍政府總預算，要求“行政院”自行刪減新台幣636億餘元，“政院”卻拍板統刪給各縣市政府的一般性補助款25%，引發地方政府反彈。綠營府院對於相關決議，都推給在野黨“立委”刪減預算，導致施政困難，只好縮減地方一般性補助款，刻意對外凸顯是“不得不然”，且責任都在藍白“立委”刪減政府預算。



民進黨府院此舉，顯然意在推升在野黨“立委”的仇恨值，替大罷免行動添加柴火，可以發現，民進黨公職人員紛紛出面抨擊藍白“立委”。有意參選2026台中市長的綠委何欣純指出，若不是藍白聯手在“立法院”非理性刪除預算、又強行否決“行政院”提出的覆議案的“因”，怎麼出現這樣的“果”？



綠營將地方補助款遭刪減的責任拋給在野黨“立委”，鼓吹選民罷免藍委，相關操作的效果值得觀察，或許對大罷免行動有利，但另一方面卻可能自傷，由於刪減已核定的科目預算欠缺法源依據，民進黨政府的舉措過於政治化，容易引起民眾反感。



根據規定，目前一般性補助款分配的法源為行政命令位階的“‘中央’對‘直轄市’及縣市政府補助辦法”，再依據該辦法由“主計總處”訂定分配方式。一般性補助款的金額，應根據公告方式分配。即使“行政院”想刪減，也只能依據補助辦法中第十二條、第十三條、第十八條第三項相關規定辦理。由於前述條文並無規定“中央政府”總預算遭“立法院”刪減時，“行政院”得統刪或刪減一般性補助款，因此目前“行政院”統刪一般性補助款應屬“於法無據”。

