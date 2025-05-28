林碩彥：綠核能政策錯誤　恐讓台灣引火自焚

曾在新竹科學園區擔任工程師15年的台灣民眾黨籍新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月28日電（記者 盧誠輝）核三廠2號機17日正式除役，讓台灣進入“零核電”時代。曾在新竹科學園區擔任工程師15年的台灣民眾黨籍新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，台灣是全球半導體重鎮，如何穩定供電至關重要，但現在卻因民進黨堅持“非核家園”的錯誤核能政策，恐將導致台灣引火自焚。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，為民眾黨在新竹縣唯一一席議員，也是現任民眾黨新竹黨部副主委。



林碩彥指出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前才宣布海外總部將設在台北市北投士林科技園區，讓台灣有機會成為全球AI產業的算力中心，但諷刺的是，就在黃仁勳宣布前2天，核三廠2號機卻正式除役，讓台灣進入“零核電”時代，未來電力是否能符合輝達的需求，實在令人擔憂。



他說，在輝達進駐之前，台灣本來就是全球半導體重鎮，如何穩定供電至關重要，但現在卻因民進黨堅持“非核家園”的錯誤核能政策，恐將導致台灣引火自焚。未來電價不但將節節高漲，穩定供電更會成為最大考驗，這從核三廠2號機除役僅10天來，台灣北、中、南各地各種跳電、停電事故頻傳，就可看出穩定供電只是民進黨政府的宣傳口號。



林碩彥提到，自從民進黨執政後，台電連年虧損日益嚴重，正式進入“零核電”時代後，處境更是堪憂。目前包括法國和日本等國家都已逐步在恢復核能發電廠的運轉，但就只有民進黨政府反其道而行，寧願捨棄經濟實惠且不排碳的核能，讓台灣現在火力發電廠造成的空氣污染更嚴重，導致台灣民眾都要“用肺發電”，犧牲健康來換取電力供應。

