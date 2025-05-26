中評關注：三因素推著盧秀燕選國民黨主席

國民黨台中市長盧秀燕。（中評社資料照） 中評社台北5月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席改選預計10月進行，台中市長盧秀燕是否會參選的話題持續受到關注，她本人至今尚未鬆口，但綜觀情勢，目前至少有三大因素正在推動她朝參選方向前進，反映藍營當前面臨的內外困局，後續結果更牽動國民黨未來的命運。



第一個因素，是來自賴清德少數執政卻強勢治理的方式，讓在野黨日益顯得無力招架。以“行政院”因總預算遭在野刪凍，轉而決定統刪地方政府一般性補助款25%為例，直接衝擊各縣市財政自主，尤其藍營共14個執政縣市受傷甚重，台中也是首當其衝，盧雖以市長之姿強力發聲反彈，但效果看來並不大。



另外，“中選會”23日否決國民黨推動、已經過“立院”三讀通過的“反廢死公投”，認定不符“重大政策”門檻，直接阻斷公投之路，亦被外界視為政治性判斷。這些事件積累的壓力與民間反彈聲浪，盧秀燕既然被視為2028藍營大位競爭的熱門人選，自然承受許多現在需跳出來領導藍營作戰的期待。



第二個推力，來自黨內急需一劑強心針。國民黨面對綠營發動的大罷免，形勢並不樂觀，目前罷免藍委已完成第二階段送件數為31件，罷免綠委一件都沒有，加上檢調針對罷綠委團體持續的大規模司法偵查動作，10多名黨工迄今仍在羈押中，都讓藍營士氣陷入低點。



如最終進入第三階段的罷免投票，需要激發基層士氣，提振支持者投票不同意罷免的意願，必須有一項足以吸引關注、鼓舞信心的重大訊息。盧秀燕若宣佈參選黨主席，有望成為這劑強心針，對反制罷免行動起到正面作用。



第三個因素，則是黨內反現任主席朱立倫勢力持續擴大，加上孫文學校總校長張亞中近日宣布參選黨魁，且將主打兩岸路線辯論，這樣的鯰魚效應，都會逼著盧秀燕必須在主席選舉一事上盡早表態。



當然，擺在盧秀燕眼前的是，如決定參選主席，怎麼兼顧台中市政和國民黨務是一大問題，另外她是否已做好心理準備，將成為綠營接下來猛攻的主要目標也是個問題，更不用提要扛國民黨每年仍有近億元財務缺口的壓力，這些可能都是盧考慮的重點。但總體而言，盧若出馬競爭黨魁，代表的或許不僅是一場選舉的意義，更可能是一次藍營重整與突圍的契機。

