陳其邁不滿南電北送說法惹議　藍軍猛轟

藍委柯志恩（左）25日出席藍議員邱于軒服務處喬遷活動。（圖：國民黨高雄市黨部提供） 中評社高雄5月25日電（記者 蔣繼平）核三除役後高雄興達火力發電廠2燃煤機組發電引發討論。民進黨籍高雄市長陳其邁23日受訪時反批其他縣市應自行發電，不要再“南電北送”，此番言論遭藍營搬台電數據打臉，指高雄“南電北送”只送到台南，甚至還需要“中電南送”。可望代表中國國民黨參選2026高雄市長的藍委柯志恩25日出席活動也批“民進黨政府該檢討台灣能源政策，別讓地方政府爭執誰家有電、誰家有水。”



核三廠2號機17日正式除役後，高雄興達電廠3、4號燃煤機組22日被發現緊急運轉救援電力，引起民怨與爭議。對此，陳其邁23日出席活動時重申，去年9月就不同意展延，早無操作許可，市府要求如期除役的立場不變。他反批“各縣市產業需要用電，請自己有足夠的電力的供應，不應該南電北送，犧牲高雄環境成本。”



陳其邁此番說法當晚馬上遭PTT網友拿出台電數據打臉，指台電23日數據顯示，北部、南部、東部的用電量都比發電量還要高，南部用電量更超出發電量151萬瓩，衹有中部發電量比用電量多，代表全台大多用中部發的電。



藍委羅智強辦公室主任陳冠安也在臉書發文指出，2024年數據高雄發電量大於用電111億度，但台南電力缺口卻多達225億度，陳其邁所謂的“南電北送”只送到台南，甚至還需要“中電南送”。他批，陳其邁不敢抗議民進黨中央錯誤政策，只會利用轉移焦點方式繼續犧牲高雄人健康。



柯志恩25日上午出席同黨的高雄市議員邱于軒服務處喬遷暨“立委”柯志恩聯合服務處揭牌茶會。柯志恩認為，大家同島一命，電力是全台必須一起面對的問題，不管南或北，大家要共同面對能源缺乏的問題，“中央政府”也應拿出態度，好好檢討台灣的能源政策，而不是讓地方政府爭執誰家有電、誰家有水。



另外，柯志恩表示，核三廠除役後大家都非常關心電力缺乏問題，“行政院”則是信誓旦旦強調台灣不缺電，沒想到卻被發現台電重啟已經沒有許可證的興達電廠3、4號燃煤機組，甚至連早已除役的大林5號機組也偷偷運轉發電，這完全戳破政府“不缺電”的謊言，這些老舊機組發電後造成嚴重環境影響，也讓人民健康受危害，政府此舉非常不負責任。