中評關注：黃國昌街頭路線守成　仍埋隱憂

黃國昌採取守成路線，等待2026柯文哲帶來的政壇變數。（中評社 資料照） 中評社台北5月26日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌24日舉辦“陳抗訓練講座”，顯示民眾黨在2026地方選舉結束前，將會結合陳抗與造勢的方式打選戰，這是民眾黨前主席柯文哲官司纏身被羈押近9個月不知何時能脫身的守成之法，從民調上來看有用，但埋著民眾黨還不知如何開拓票源的隱憂。



台灣民意基金會5月20日公布的最新民調，民眾黨支持度從上個月的13.6%小跌1%到12.6%，從近半年的趨勢來看，民眾黨支持度落在11.9%到13.6%之間，即便柯文哲身陷京華城圖利案、政治獻金案仍紛紛擾擾，但民眾黨的支持者並未被沖散，非常穩定。



過去，民眾黨一直被外界評價為“一人政黨”，柯文哲一肩扛起全黨上下的招牌，但至今似也未脫離此一路線，重點在柯文哲官司還未一審宣判有罪或無罪，民眾黨只能全力“救柯”。以涉助理費案而退黨的新竹市長高虹安就能清楚對比，高一審遭判7年4個月，雖出現在街頭、新聞仍帶著白營色彩，但民眾黨已不像高一開始遭起訴時般，全黨圍著高打轉、營救。另外，民眾黨仍是柯文哲一人政黨，也與黃國昌採取的“尊柯”路線有關。



也因此，黃國昌帶領的民眾黨路線只能“守成”，舉辦“陳抗訓練講座”正是要栓緊現有的民眾黨基本盤，以求在2026地方選舉能與藍營有所“合縱”突圍。從去年8月底柯文哲遭羈押禁見後，民眾黨一再舉辦街頭集會遊行，在今年1月的“111釘孤枝”更是衝出民眾黨獨特的氣勢，證明黃國昌帶領下的民眾黨，以街頭運動鞏固現有支持者的實績。



2026地方選舉將近，無論是縣市長、縣市議員，民眾黨在缺少柯文哲參與的情況下，要拓源將會非常辛苦，從台灣民意基金會的長期民調來看，即便民眾黨舉辦集會活動實力優秀，但仍難擴大社會大眾的認同，黃國昌只能“以戰養戰”，藉由街頭陳抗來提振支持者士氣，一來固守基本盤等柯文哲官司有階段性結果再做打算，二來能有幾乎無限抨擊民進黨執政的子彈，畢竟綠營的抗中保台、反核兩塊神主牌，都在美國壓力下瀕臨巨大考驗。



另外，柯文哲在一審期間最久可以羈押15個月，也就是到2026年4月止，甚至外傳台北地方法院近期密集排審柯案，就是為了要在明年第一季宣判，屆時柯文哲走出台北看守所，2026地方選戰打得正熱烈，將成為政壇一大變數，黃國昌現在只能靜觀其變。民眾黨的路線仍難大動作改弦更張，也是民眾黨這半年來民調穩定、難拓源的原因。