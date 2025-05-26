海馬士多管火箭訊號異常　台軍：美軍也發生

顧立雄、陸軍司令部參謀長陳建義（左起）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月26日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”黃仁今天質詢指出，海馬士多管火箭武器系統是美軍現役武器，2度出現訊號異常原因是何原因？陸軍司令部參謀長陳建義答覆說，在射擊結束後也立刻反映給美方，他們目前的回復是這個系統上主要功能都是完整的，是電腦檢測應是“軟體”上面“偶發”。目前在美軍或其他工作國在這個軟體程式也發現類似狀況，會儘快做軟體修訂。



向美國採購的海馬士多管火箭武器系統，5月12日首度公開亮相，並在屏東九鵬基地首次進行實彈射擊；陸軍58砲指部接裝的11輛海馬士發射車組全數登場，共分4波射擊33枚訓練彈。操演中，雖然2度出現訊號異常情況，經美方原廠技術協助人員當下立即排除，順利完成射擊操演。



“立法院”“外交及國防委員會”今天處理院會交付今年度“中央政府”總預算決議，“國防部”主管預算凍結案等120案。



台灣日前在九鵬基地試射海馬士多管火箭系統，但出現“訊號異常”。陸軍司令部參謀長陳建義說明，台灣採購的海馬士是美方最新的海馬斯火箭飛彈系統。關於九鵬當天射擊的訊號異常，那是在射擊命令傳輸到射控電腦自行檢測計算出的故障訊息，經過我們的操作手按照美方既定的程序，故障排除之後，也順利射擊了。

