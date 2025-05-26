王鴻薇舉7例檢方變東廠　黃世杰否認

黃世杰接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月26日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍“立委”王鴻薇26日指出，這2年內有7名辦政治案件的司法人員都高升，包括台“法務部長”鄭銘謙等；辦民眾黨前主席柯文哲京華城案的檢察官林俊言黑箱訊問，卻被推薦升任主任檢察官？升遷要靠政治正確嗎？台“法務部次長”黃世杰則否認，並澄清是長期辦案績效受基層檢察官肯定。



“立法院”司法及法制委員會26日上午邀“司法院”副秘書長王梅美、“法務部次長”黃世杰、“內政部次長”馬士元進行“跟蹤騷擾防制法施行三周年後，其制度成效、實務偵查、審判困境與未來修法展望”專案報告，並備質詢。



王鴻薇26日質詢時PO出這2年來偵辦政治案件後高升的資料，包括鄭銘謙在北檢檢察長任內起訴高虹安，被賴清德欽點勝任“法務部長”。盧慧珊檢察官任內偵查、提告高虹安涉貪案，後升任新北地檢署主任檢察官。許慈健北機站副主任任內辦高虹安詐領助理費案，調升廉政處賄選查察科長。廖建傑任高虹安案審判長，判決後從台北地院升至台中高等法院。檢察官林俊言辦柯文哲京華城案，獲北檢檢察長推薦升任主任檢察官名單。檢察官朱家蓉辦綠委吳思瑤、吳沛憶罷免連署案，北檢檢察長推薦升任主任檢察官名單、檢察官郭建鈺偵辦柯文哲京華城案，申請轉任法官合格人員名單。

