寅吃卯糧！台經院：台製造業氣候連3月下跌

台經院景氣預測中心主任孫明德。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月26日電（記者 張穎齊）台灣經濟研究院26日發布景氣動向調查，其中4月的製造業測驗點已連續三個月下跌，創近2年新低，服務業與營建業則呈連續四個月下跌態勢，服務業創新冠疫情爆發來低點，營建業也創2022年底來新低。



台經院26日舉行“台經院2025年5月分總體經濟預測暨景氣動向調查報告記者會”，與會者有台經院長張建一、景氣預測中心主任孫明德、產業資料庫總監劉佩真、研究六所長吳孟道、助理研究員方俊德。



台經院景氣預測中心主任孫明德表示，特朗普關稅戰暫停90天，反而更增加不確定性，因為企業都趕在90天內出貨，已經寅吃卯糧，上半年把貨出完了，下半年怎麼賣東西，也可能讓美國聯儲局誤判形勢，讓美國經濟更不利。



今年第一季台灣出口表現依然暢旺，但廠商目前就是看好當下、看壞未來，這90天得過且過。孫明德表示，關稅戰目前大致底定，就是清理戰場、收割韭菜，接下來要注意的就是貨幣戰。



張建一分析，美國對台灣的對等關稅，應不至於是先前的32%，但會比現在10%還高，他估計可能15%上下。因台灣的（ICT）資訊及通訊技術對美國來講，是非常中意，美國要做AI伺服器，台灣則到美國投資，包括鴻海、台積電等，滿足美國內需。

