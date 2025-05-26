黃仁勳說應支持核能　綠再提三前提

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月26日電（記者 黃筱筠）輝達執行長黃仁勳表示，台灣應該支持核能，不該有能源被汙名。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪回應，有關於使用核能我們立場一致。必須要在核安、核廢處理以及社會共識三個前提都要具足、不能打折。尤其，重中之重要要有社會共識。



黃仁勳日前來台時提到，期盼台灣政府能提供更多能源，而台灣需要各種形式的能源，包括風力、太陽能、還有核能，尤其台灣絕對應該投資核能，不該有能源被汙名。

