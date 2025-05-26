】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 】 
黃仁勳說應支持核能　綠再提三前提
http://www.CRNTT.com   2025-05-26 12:29:17


吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝）
　　中評社台北5月26日電（記者　黃筱筠）輝達執行長黃仁勳表示，台灣應該支持核能，不該有能源被汙名。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪回應，有關於使用核能我們立場一致。必須要在核安、核廢處理以及社會共識三個前提都要具足、不能打折。尤其，重中之重要要有社會共識。

　　黃仁勳日前來台時提到，期盼台灣政府能提供更多能源，而台灣需要各種形式的能源，包括風力、太陽能、還有核能，尤其台灣絕對應該投資核能，不該有能源被汙名。
 


【 第1頁 第2頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：