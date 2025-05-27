張建一：台出口美國超越陸　無關貿易依存度

台經院長張建一接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月27日電（記者 張穎齊）台灣出口美國貿易金額持續上升，2月一度超越出口中國大陸。台灣經濟研究院長張建一接受中評社訪問表示，不排除未來台灣對美出口持續超越中國大陸，美國成為台灣最大出口國，但他認為這無關貿易依存度，是看產品別，因特別是ICT（資訊與通訊技術）、晶片出口到美國，若國際大廠要移到印度，那也會變成出口印度暴增。



台“財政部”統計，台灣2月對美國出口達到117.7億美元（歷年單月次高）、佔比28.5%，對中國大陸與香港出口117.2億美元、佔比28.4%。4月最新統計為，對美出口27%、對陸28.4%。



張建一分析，2月就發生出口美國超越出口大陸，再加上對等關稅影響，為減少台美貿易順差，台灣出口美國的AI伺服器增加，加上大陸內需市場變弱，還有中國大陸的生產製造遇到美國關稅影響等。不過目前台灣出口大陸的比重平均還是比出口美國高，只是對陸、對美的差距確實愈來愈小。



張建一，台北大學經濟學系博士，歷任台“中央銀行”理事、中油常務董事、彰化銀行董事、陽明海運董事、亞太新興產業創業投資股份有限公司董事、櫃檯買賣中心董事、聯合再生能源股份有限公司獨立董事、商業總會經貿政策研究委員會副主委、東吳大學國際經營與貿易兼任副教授、亞洲航空董事等。



張建一向中評社說，台灣早期最大出口國其實就是美國，後來在中國大陸改革開放後，大陸成為台灣最大出口地。2月發生對美出口超越對陸，未來確實有可能還會發生，目前台灣平均出口美國還是20幾個百分比、出口大陸約30%，不排除未來出口美國會變成最大宗。



他說，但其實是要看產品別，因台灣主要出口ICT產品到美國，出口零組件則到大陸。比如iPhone若是在印度、美國生產，那自然台灣ICT出口大陸比重是下降。不過台灣的積體電路晶片零組件還是有出口51%到大陸。