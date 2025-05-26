台灣觀光100亮點　6月主打星澎湖跳島

“台灣觀光100亮點”澎湖6月主打星接棒。（澎湖縣政府提供） 中評社澎湖5月26日電／“交通部”“觀光署”帶領各縣市推動“台灣觀光100亮點”6－8月主打星發表，澎湖縣政府推出“澎湖跳島.嶼海時光慢旅行”6月主打星，活動時間從6月持續到9月，搭配澎湖國際海上花火節熱潮，希望讓每一位遊客在欣賞煙火之餘，也能透過跳島旅遊看見澎湖更深層的美。



“2025台灣仲夏節暨鐵道旅遊節”啟動記者會於23日登場，由“交通部”“觀光署”帶領各縣市推動“台灣觀光100亮點”也於當日舉辦6－8月主打星發表，澎湖縣政府推出“澎湖跳島.嶼海時光慢旅行”，接棒六月主打星。



澎湖縣政府旅遊處表示，“澎湖跳島.嶼海時光慢旅行”活動，結合澎湖得天獨厚的海島資源與在地文化，特別規劃了深度生態旅遊與觀光推廣活動，活動時間從6月持續到9月，搭配澎湖國際海上花火節熱潮，希望讓每一位遊客在欣賞煙火之餘，也能透過跳島旅遊看見澎湖更深層的美。



此次活動聚焦於澎湖白沙鄉吉貝嶼、員貝嶼、鳥嶼，以及後寮村。每一個島嶼、每一個村落，都有自己獨特的自然與人文資源，吉貝有世界級的石滬文化及絕美沙尾景觀；員貝的“筆”“硯”及“百摺裙”般的柱狀玄武岩地景極具賞景趣味；鳥嶼潮間帶生態豐富，是觀察海洋生命的寶庫；而後寮村保有原味的古厝與傳統聚落，以及夢幻的天堂路秘境。推出8梯次的深度體驗遊程，帶領旅客走進澎湖、深入小島，體驗澎湖最獨具魅力的跳島旅遊。