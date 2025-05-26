96%其餘人口　鍾東錦認去漢化去不了

無黨籍苗栗縣原住民議員楊文昌（右）質詢苗栗縣長鍾東錦（左）。（照片：苗栗縣議會直播畫面） 中評社苗栗5月26日電／“行政院”在網站上將台灣現有96%的人口描述為“其餘人口”，讓無黨籍苗栗縣原住民籍縣議員楊文昌非常不滿，認為“行政院”此舉非常可笑，26日並以此議題質詢無黨籍苗栗縣長鍾東錦，鍾東錦答詢表示，“行政院”這樣做表示自己沒有信心，這樣改來改去，會不知道自己是什麼人，自己來自何處？何去何從？表示對“國家”的大政方針完全沒有方向，他想這是不好的。



根據《中時新聞網》報導，楊文昌26日的總質詢，一開頭就以母語泰雅族語質詢鍾東錦是那裡人？從那裡來？鍾東錦以客家話回答他祖先是從大陸廣東來，他現在是苗栗縣南庄鄉的客家人。楊文昌質詢指出，“行政院”網站的簡介，96.2%的是“其餘人口”，“漢人”這一詞被移除掉了，請鍾東錦回答對這種稱呼，有何感想？



鍾東錦答詢表示，“行政院”如果這樣做的話，表示對自己沒有信心，這樣改來改去，會不知道自己是什麼人，自己來自何處？何去何從？表示對“國家”的大政方針完全沒有方向，他想這是不好的，像他就是客家人，祖先是從廣東來，來到苗栗縣南庄，他以身為客家人驕傲，不管是誰，都要認清自己，“行政院”這樣改是很不好的事情，對自己沒有自信，怎麼改都不對，何去何從，何來何往也不知道方向，他覺得這對“國家”對整個台灣，都不是好事，他覺得有調整的必要。



楊文昌指出，這個說法是現任“監察委員”洪裕章在原住民轉型正義的論述，他是以原住民的立場去分析台灣的人口數，但是卻被執政黨利用這個論述去漢化去中國化，這個部分他覺得心態可議。



鍾東錦回答，我們是來自大陸，但是現在的執政黨，要切掉這個歷史，這種論述他覺得是可議的，太政治化，要去漢化、去中化，他覺得是去不了，因為大家講的話跟寫的字，跟大陸一模一樣，如果真的要把漢字全部去除，執政黨沒有這個本事，過去台灣雖然曾經被日本統治過，像他的爸爸媽媽也會講日本話，但是到了他們這一代，所受教育就是華語的教育，所以他講華語就很清楚，他認為不管是什麼族，應該要勇敢很鮮明地表達出來，然後互相尊重，因為台灣除了原住民之外，包括現在新住民，甚至所有的人都是外來的，就是一個多種族的社會，他覺得各種族之間互相尊重，互相包容，然後大家團結一次往前走，這樣才是對的。