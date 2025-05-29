傳美調整部署　鄭旗生：印太區域形勢變化

台陸軍退役少將鄭旗生。（中評社 資料照） 中評社台中5月29日電（記者 方敬為）針對美國總統特朗普精簡白宮國安會人事，並傳出可能縮編駐韓美軍，台陸軍退役少將鄭旗生接受中評社訪問表示，美國正在為印太區域的形勢變化做準備，因為美國已無法在印太地區把握戰略優勢，所以必須調整，包括先前要求台積電赴美擴大投資，到裁減國安會人事以及轉移駐韓美軍等傳言，都是相同脈絡。



鄭旗生表示，特朗普早就在著手改變傳統的第一島鏈戰略，因為隨著解放軍的軍事力量不斷進步，美軍在印太地區早已失去所謂的絕對優勢，他研判，最近特朗普政府之所以加快腳步，關鍵轉折在於印巴空戰，中國的軍備展現優異的實戰能力，讓美國格外忌憚，而美國調整印太戰略的作法，也代表台灣的風險將隨之攀升，安全方面已無法倚靠美國。



鄭旗生，中國國民黨籍，祖籍福建建甌，陸軍少將退役，現任兩岸統合學會執行長、歷史教育新三自運動協會理事、史記文化公司董事長、克毅文化公司董事長。



英國金融時報等多家外媒23日報導，特朗普政府大幅縮減白宮國安會，解僱多人並下令部分借調人員歸建原單位，僅保留少數高層主管。被視為知台派的亞洲事務資深主任簡以榮（Ivan J. Kanapathy）雖留任，但整個團隊遭解僱，包含中國事務幕僚。此外，傳出特朗普政府正在考慮從韓國撤走4500名駐地美軍。



美國副總統范斯23日並公開表示，美國無可動搖主導地位的時代已然結束，如今面臨來自中俄等國在任何領域的威脅，因此政府正做出改變，未來美國將不會再捲入無止盡的衝突中，並轉向以保護美國核心利益為基礎的戰略。



分析美國調整對外戰略部署，鄭旗生認為，這些動作並非突發，而是美國在全球競爭態勢下，必須因應自身已失去在印太地區的絕對優勢所做出的戰略收縮與重新配置。



他指出，特朗普上任以來，美國的戰略部署開始出現變化，與過去傳統的印太戰略，尤其是所謂第一島鏈的配置有所不同，特朗普之所以有相關舉措，最大原因在於，美國的軍事實力正在走下坡，美國越來越難以對外付出維持秩序的成本，從阿富汗撤軍、終止對烏克蘭的軍事援助、轉移駐沖繩美軍等，都可以看出，美國對於印太區域的戰略掌握已不如過去自信。