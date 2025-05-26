陸生學士班已清零　碩博班招生恐成末代

台“教育部”。（中評社 資料照） 中評社台北5月26日電／2020年大陸政府暫停陸生來台，目前學士班已經清零。大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會近日公告2025年招收陸生碩博士班簡章，合計提供1437個名額，仍僅限已在台陸生可報名，初估應屆畢業及符合同等學力報考資格者合計約612人。



根據《中時新聞網》報導，2025年大學校院碩士班博士班聯合招收大陸地區學生簡章近日公布，26日上午9時起至6月16日下午5時開放報名。報考博士班資格：應屆畢業生戶籍所在地為大陸北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、湖北及遼寧8省市之大陸地區人民，且具台灣公立或已立案之私立大學校院碩士學位或具報考博士班同等學力資格。



報考碩士班資格：應屆畢業生戶籍所在地為大陸北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣 東、湖北及遼寧8省市之大陸地區人民，且具台灣公立或已立案之私立大學校院學士學位或具報考碩士班同等學力資格。



陸生聯招會指出，申請人於網路報名時所選填志願順序進行統一分發，各招生學校系所可不足額錄取，7月21日上午10時起，開放網站查詢預分發結果獲得正取和備取者，稱為預錄生。



預錄生須於7月21日上午10時至7月23日下午5時，至網站報名系統登記參加正式分發，未在規定期限內上網登記者，即視同自願放棄正式分發資格。正式分發結果7月28日上午10時起開放網路查詢。



升學輔導平台大學問魏佳卉指出，若明年持續沒有陸生來台就讀學士班，今年可能是針對陸生的末代碩博士班招生。現行兩岸僅剩短期研修生交流，如果兩岸關係持續緊繃，若連研修生交流都中斷，代表兩岸真的不交流。