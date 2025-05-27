劉燈鐘語中評：美國戰略退縮　東亞形勢轉變

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月27日電（記者 方敬為）傳出美國總統特朗普近期精簡白宮國安會人事，並且可能縮編駐韓美軍。金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，特朗普上任來一切舉措都是為了實踐“MAGA”目標，先從發動對等關稅政策開始，再到外部戰略部署的調整，出發點都以美國利益為優先。



劉燈鐘指出，顯然美國不願再對外付出高昂成本，同時要求傳統盟友需付出更多，當美國的戰略開始出現退縮，並減少付出時，國際之間對美國的信任程度就會受到波及，加上特朗普貿然對外發動對等關稅政策，更影響各國對美國的觀感，可以發現，包括日本首相石破茂迄今仍無法接受美國提出的關稅條件。將改選總統的韓國，非親美派的李在明聲勢上揚，又碰上駐韓美軍縮編的傳言增添柴火，相較之下，中國顯得是相對可靠且穩定的大國，東亞形勢將因此出現轉變。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



英國金融時報等多家外媒23日報導，特朗普政府大幅縮減白宮國安會，解僱多人並下令部分借調人員歸建原單位，僅保留少數高層主管。亞洲事務資深主任簡以榮雖留任，但整個團隊遭解僱，包含中國事務幕僚。此外，傳出特朗普政府正在考慮從韓國縮編4500名駐韓美軍。



美國副總統范斯23日並公開表示，美國無可動搖主導地位的時代已然結束，如今面臨來自中俄等國在任何領域的威脅，因此政府正做出改變，未來美國將不會再捲入無止盡的衝突中，並轉向以保護美國核心利益為基礎的戰略。



針對美國調整對外戰略，劉燈鐘表示，誠如范斯所言，美國的世界霸權地位正在走下波，加上特朗普上任後強調的MAGA目標，更加速導致國際社會遠離美國，包含外交、經貿、軍事方面，美國在世界的影響力必然下滑，其實特朗普也心知肚明，與其讓美國繼續付出高昂的外部成本，卻無法力挽狂瀾，還不如儘早停損止血，先下手為強。

