朱立倫、高虹安同台　新竹市藍白合體抗罷

國民黨主席朱立倫主動拉著新竹市長高虹安的手一起反罷免。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月26日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫繼4月23日首次和停職中的新竹市長高虹安同框和體抗罷後，今日兩人再次合體，而高虹安不同於上一次僅是在台下聽講後，才跟朱立倫同框逐桌敬酒，這次高虹安不但上台宣講，也和朱立倫一起站在台上，朱立倫還拉起高虹安的手，強調新竹市藍白一定要合力反罷免。



國民黨新竹市黨部今日舉辦幹部研習會議進行反罷免宣講，包括朱立倫、高虹安、國民黨籍“立法委員”鄭正鈐和許宇甄、國民黨副秘書長江俊霆、國民黨發言人楊智伃、國民黨新竹市黨部主委李縉穎、國民黨籍前新竹市長林政則和多位藍白新竹市議員都到場出席。



朱立倫一上台便稱讚高虹安是最優秀的市長，呼籲大家要守護她，接著才批評賴清德執政一年來的表現根本就是“三獨總統”（“台獨”、獨裁、司法獨攬），對內打壓黨內外異己，對外無法維護台灣利益，並且利用司法手段對付政敵，甚至阻擋公民投票表達反對死刑的意見。朱呼籲大家一定要團結起來，投下反對票，共同守護新竹市的民主。



高虹安則是談到新竹市的施政與還債成果，更強調新竹棒球場是她任內“心心念念”要處理好的事情，因此她希望大家在這場罷免戰中都要站出來投票，一定要全力催出反罷免的選票，否則就是讓25%的人決定竹市的未來，讓25%的人同意拔掉新竹市長與“立委”。



鄭正鈐也說，民進黨這次在新竹市所發動的雙罷免，不是只要罷免他一個人，而是連高虹安都要一起罷免，也等於是罷免新竹市的未來，若因此讓民進黨得逞，成功翻盤，民進黨會在“立法院”推翻在野黨財劃法的修法成果，並收回他為新竹市努力爭取來的建設資源與希望，讓好不容易爭取到的發展機會再度落空。



朱立倫在活動最後，在台上主動拉起高虹安的手，跟現場數百名支持者一起高喊“加油”，充分展現新竹市藍白合反罷免的態度與立場。