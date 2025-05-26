鍾東錦挺盧秀燕接黨魁　籲藍莫溫良恭儉讓

苗栗縣長鍾東錦。（中評社 資料照） 中評社苗栗5月26日電／中國國民黨主席朱立倫受訪首度表態“非常期盼順利交棒”。無黨籍苗栗縣長鍾東錦今天再公開力挺國民黨籍台中市長盧秀燕接棒，並稱藍軍不該再溫良恭儉讓，大家應勇於表達支持的對象。



大罷免牽動國民黨主席改選，朱立倫接受媒體專訪時表示，目前改選時程不變，7月公告，9月改選，10月交接，“我非常期盼順利交棒”，所有黨務工作會奮戰到最後一分鐘。



媒體報導，鍾東錦26日表示，朱立倫擔任黨主席期間，碰到國際情勢緊張、朝野競爭鬥爭激烈，領導國民黨很是辛苦，能把國民黨“立法委員”席次大幅提高，地方選舉國民黨縣市長也增加不少，這點值得讚許。不過有些事難免也會有疏漏，例如對於此次大罷免的因應，前台中市長胡志強也認為，民進黨能做的都做了，反觀國民黨可能沒有好好準備。



鍾東錦說，政治沒有永遠的對錯，時間到了，有更恰當的人選接棒也不是壞事，他個人仍覺得盧秀燕是非常恰當的人選。



鍾東錦表示，從幾次參與中部8縣市會議，觀察盧秀燕擔任市長各方面市政做得很好，講話非常得體、對時事反應迅速，因應台灣政黨、朝野鬥爭得如此厲害，國民黨需要一個反應更快速的部隊和黨“內閣”來帶領整個黨，可能會更好。



鍾東錦也提到，以前藍軍大家都溫良恭儉讓，“這是不對的”。他認為，現在黨員、尤其檯面上人物，應該勇於表達想要支持的對象，當大家都站在一邊時，黨內競爭就不會那麼激烈，這時候可用推舉方式，推舉出一位最恰當的領導人，反而黨內競爭的力道會變小，不會製造黨內的仇恨，這樣才能更加團結。