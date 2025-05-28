朱新民：特朗普戰略收縮　絕對是台灣警訊

政治大學外交學系兼任教授朱新民接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月28日電（記者 張嘉文）美國副總統范斯日前表示，美國不會再投入不明確的軍事任務，也不會再參與無限制的衝突，美國將回到以保護美國核心的國家利益。對於美國是否有戰略轉變的趨勢，台灣政治大學外交學系兼任教授朱新民向中評社表示，特朗普推動的戰略收縮與單邊現實主義，正逐步改變美國對外軍事承諾的範圍，這對於高度依賴美國安全保障的台灣，絕對是一個警訊。



朱新民強調，賴清德執政下的民進黨政府，在政策上必須重新思考平衡戰略，也就是兩岸和平的維持上需做出改變，不能將台灣安全單押在美國的承諾上，因為從這些訊號看來，假設不幸台海戰爭爆發，美國全面介入的可能性是越來越小了。



朱新民是政大政治研究所法學博士，專長為兩岸關係，曾任“國大代表”、兩岸交流遠景基金會大陸所所長，並參與韓國瑜2020年大選“國政顧問團”。現為政治大學外交系兼任教授及台灣治理協會副理事長。



根據美媒報導，美國總統特朗普24日出席西點軍校（West Point）畢業典禮發表演說，強調“優先考慮保衛所有國家、而非我們國家的日子結束了”，重申美國優先。美副總統范斯日前也表示，美國不會再投入不明確的軍事任務，也不會再參與無限制的衝突，美國將回到以保護美國核心的國家利益。



朱新民對此接受中評社訪問時表示，特朗普上任後的美國外交與軍事戰略，核心是“戰略收縮”與“現實主義”。過去美國自詡為全球民主自由價值的捍衛者，積極介入國際事務並倡導聯盟體系，屬於一種理想主義驅動的全球領導戰略。但當前美國認知到本身國力受限，已無法支應無限制的海外投射，逐漸轉向有限、選擇性的軍事部署，只在符合其核心利益的地區行動。



朱新民舉例說，美國對於俄烏戰爭、中東衝突、甚至印巴戰爭的態度，已不再是全力介入，而是選擇性協調或主張退出。這反映出美國對海外衝突、戰爭的容忍度與投入意願大幅下降。