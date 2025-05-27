中評關注：賴清德與蔡英文競爭會越演越烈？

《美麗島電子報》進行民調，蔡英文捍衛“中華民國”能力高出賴清德非常多。（《美麗島電子報》提供） 中評社台北5月27日電（記者 黃筱筠）賴清德520就職一週年之際，蔡英文在歐洲訪問，搶了不少風采。英系台北市議員洪健益日前上節目爆料賴常與罷免團體開會，民進黨隨即否認，洪也遭網軍出征不得不道歉。《美麗島電子報》最新5月民調中，有一項民調顯示，有60.5%認為蔡可捍衛“中華民國”能力，僅有23.0%認為賴有能力。蔡賴之間的競爭，並未隨著蔡卸任而停止，反而可能隨著黨內縣市長初選競爭而升溫。



蔡賴的競爭時不時都會上演一下，最近幾項事件更是看到兩方陣營的叫陣。上週是賴清德就任滿一週年的日子，應該是賴獨領風騷才對，但蔡當時在歐洲訪問，到了英國，還回到母校英國倫敦政經學院演講，蔡有隨身攝影師，拍了許多照片、影片在社群平台廣為流傳，粉絲狂按讚。蔡的新聞幾乎掩蓋過賴，後來是賴談兩岸提到有統一意涵的公司併購說，才再度引起民眾討論。接著是賴520談話幾乎沒有兩岸篇幅，被認為美方下了封口令。



蔡英文訪歐的新聞能見度高，綠營甚至大幅肯定。就有一個偏向獨派的網路新聞，報導提及蔡回到母校倫敦政經學院（LSE）演講，表面上看似風光，實則規格之低，與陳水扁、馬英九當年在LSE的演講相比，簡直天壤之別。報導很刻意要壓低蔡英文訪歐光環。



上週還傳出英系台北市議員洪健益在節目上爆料，賴清德時常與罷免團體開會，遭到綠營網軍罵爆。洪健益之後雖道歉，但說法卻說，他強調的是賴清德一貫秉持“當家不鬧事”的態度，對於整起罷免行動，黨內同志應保持中立與尊重並秉公處理。



洪健益的說法“此地無銀三百兩”，事實是，民進黨介入罷免活動非常深，就連昨天民進黨性別平等事務部舉辦“妳，就是未來”：民主x女聲政治影響培力營記者會，邀請山除薇害發言人“阿美”出席，就是變相為罷免增添材火，拉抬罷免聲勢。



《美麗島電子報》5月份民調除了比較歷任的領導人，就職滿一週年的滿意度調查，其中還有一項針對“以民進黨的蔡英文和賴清德這2位‘總統’來講，您認為誰比較有能力捍衛‘中華民國’，增加台灣在國際上的活動空間以及好印象”，蔡獲得超過六成認為有能力，賴僅有23.0%認為有能力，兩人差距非常大。