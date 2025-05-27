中評關注：盧秀燕評估角逐黨魁步步為營

台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台中5月27日電（記者 方敬為）中國國民黨主席預計今年9月改選，黨內勸進台中市長盧秀燕的聲浪增強，現任黨魁朱立倫受訪時表態“期盼順利交棒”，外界關注盧是否接球。據瞭解，盧秀燕雖持開放態度，但幕僚尚未形成共識，且若真要參選，表態時間點也需要審慎思量，自從盧參選可能性上升後，即遭綠營鎖定打擊，接著還有大罷免投票等挑戰，盧秀燕角逐黨魁不免得步步為營。



盧秀燕被視為代表國民黨角逐2028大選熱門人選，隨著國民黨主席改選時程接近，越來越多人表態支持盧秀燕出面領導黨務，包括藍營九成縣市議長相挺，泛藍的苗栗縣長鍾東錦、前“立法院長”王金平等人都表態支持，戰鬥藍發起人、媒體人趙少康也呼喚盧秀燕表態，盧秀燕堪稱洞見觀瞻。目前宣布參選的包括前彰化縣長卓伯源、孫文學校校長張亞中、前國民黨中常委孫健萍等人。



黨政人士表示，盧秀燕本人對是否參選黨魁持開放態度，甚至不排斥出面承擔黨務重任，只是幕僚團隊尚未有共識，且近期政局混亂，盧秀燕此刻投入參選黨主席，利弊有待商榷。



隨著盧秀燕參選國民黨主席的呼聲越來越大，民進黨對盧的忌憚也加劇，最近甚至展開系統性打擊，由民進黨中央黨部製作圖卡，條列出台中市近期的各項爭議事件，綠營台中市黨公職並配合召開記者會或發布新聞稿、臉書貼文等擴散訊息，抨擊“台中市政一團爛帳，盧秀燕卻只想著黨主席大位？”研判綠營的操作不會收斂，只會更強。



由於盧秀燕的市長任期還有近2年的時間，幕僚擔心，一旦盧接任黨主席，一舉一動都會被綠營放大檢驗，並加以抨擊，相關效應對往後的布局未必有利。此外，即使真要參選黨魁，表態的時間點也需加以思量，畢竟當前首要任務是應對民進黨發動的大罷免行動，倘若在第三階投票前表態參選，而台中市卻有藍委不幸被罷免成功，那盧秀燕的影響力也可能遭受質疑。

