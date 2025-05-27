中評關注：朱立倫期盼交棒　還是以退為進？

國民黨主席朱立倫。（中評社資料照） 中評社台北5月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫接受媒體專訪，首度表態願意交棒，但未明確說明他9月是否參選連任，可此舉已在藍營內部引發討論。究竟朱立倫是真的準備退場，抑或是以退為進，要壓迫黨主席潛在人選、也就是黨籍台中市長盧秀燕的表態空間，其背後是否另有佈局，值得視後續發展高度關注。



台媒《聯合報》26日刊出國民黨主席朱立倫專訪。朱立倫在專訪中表態，“我非常期盼順利交棒”，並稱他和國民黨籍台中市長盧秀燕交情深厚，所有黨務工作會奮戰到最後一分鐘，目前改選時程規劃7月公告，9月改選，10月交接。他還強調，“鬥朱立倫、罵黨中央，沒有任何意義。”



值得玩味的是，朱立倫接受該媒體專訪提到“我非常期盼順利交棒”，記者並未追問其是否參選連任。昨日黨中央被詢及，只表示以主席說法為準，留下許多想像空間。



從時間點來看，朱立倫選在大罷免案進入第三階段投票前釋出改選主席的時程，令人玩味。31件國民黨“立委”罷免案已進入第二階段連署的審查，預料在7月底前後將有罷免投票，所以朱此舉似乎頗有“以退為進”之意，逼盧秀燕表態是否接棒，也能釋出自己並不戀棧主席大位的訊號，有助於在黨內凝聚支持，將自己與大罷免成敗綁在一起，無論成敗，都為日後的政治角色留下伏筆。



另外加上藍營面對大罷免情勢不容樂觀，此時朱立倫的表態，似乎也有機會讓黨內的反朱勢力暫歇，如果盧能順勢表態參選，藍營上下有望團結一起面對大罷免，替盧在反制罷免上衝出好結果。而盧秀燕也會因此必須跳到第一線，為全台大罷免和朱立倫一同承擔責任，而不僅止於台中而已。

