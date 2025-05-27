簡廷在：台商因應關稅戰　陸有數位轉型優勢

澳門台商聯誼會會長、豪門國際開發董事長簡廷在。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月27日電（記者 蔣繼平）美中關稅戰對大陸台商造成衝擊，澳門台商聯誼會會長、豪門國際開發董事長簡廷在接受中評社訪問表示，特朗普1.0時就很辛苦，當時台商大洗牌，很多搬去東南亞，特朗普2.0則是更恐慌，突然沒訂單且沒地方可搬，只能靠自救取勝。傳產不能再靠遷徙的思路，而是敲響加速數位轉型升級的警鐘，他認為還留在大陸的都是被需要的，且大陸具有應用程式發展的優勢，台商不會輕易放棄。



69歲的簡廷在於1992年前往大陸發展迄今已33年，旗下擁有豪門文化科技創意、豪門國際開發、豪門國際建設、珠海豪門雕塑開發等公司。現為澳門台商聯誼會會長、亞洲台灣商會聯合總會副總會長、世界簡姓宗親總會會長。



關稅戰對台商的影響，簡廷在表示，因為台商在大陸都是經營30到40年之久，基本上銷售對象有美、歐、日等各國都有，美國開啟對等關稅，銷美國線的台商憂心忡忡，不知道未來訂單會如何。特朗普第一任中美貿易戰開打時，台商大洗牌，能搬的都搬出去東南亞等印尼、菲律賓、泰國、越南。



“特朗普2.0更狠，所有的路堵死！”東南亞國家也被課重稅，簡廷在表示，不管靠洗產地、或者搬出去大陸，都面臨一樣高關稅。那問題來了，台商面臨怎麼搬都沒有用了，變成靠自救取勝，得設法把自己的產品製程競爭力調整到面臨關稅戰後還可以生存下來，但台商都在問“怎麼做到？利潤有那麼好嗎？還有辦法成本下降嗎？”



簡廷在指出，若以民生必需品，鞋子、衣服等，不管在哪個國家做，全部都高關稅，因也沒有替代商品，成本上漲就是物價上漲，讓美國人民去買單。但若不是民生必需品，只能設法升級轉型變成“不得不買、且有利潤”，還留在大陸生存下來的台商，現在幾乎都在抓緊時間轉型。



簡廷在表示，對等關稅下，只會迫使台商更要加快速轉型升級到數位經濟產業，其實竅門是在這裡。因為不能再靠傳統產業去搬走的思路去想，因為就算搬到美國，美國沒有勞力、也沒有人願意從事低收入高勞力的工作，特朗普要的美國再次偉大，是高科技研發、高產值、高獲利、軍工航太等高端產業，不會理傳產。