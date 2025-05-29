美國安會友台派走人　邱世卿析特朗普政策

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月29日電（記者 方敬為）美國總統特朗普近期縮編白宮國安會人事，其中包括許多友台派成員。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，特朗普相關決策對應到AIT理事主席長期懸缺，在在反映特朗普當前重視中美關係更勝美台關係，在美國與中國解決某些問題之前，不樂見台灣成為變數。



邱世卿舉例，在過去這一批白宮國安會友台人士當中，有很多人一直主張台灣必須學習烏克蘭的經驗，必須要武裝成“刺蝟島”，甚至有的還直接到台灣訪問，當面見到了台灣府院高層，提了許多對台灣防衛的建議，要台灣走烏克蘭的道路。但從特朗普當前對烏克蘭的印象可以感受出，兩者有明顯落差。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



外媒報導指出，特朗普正對白宮國家安全委員會（NSC）進行大規模改革，下令削減人員規模，計畫將白宮國家安全委員會人員數量從目前約350人大幅裁員，剩至50人，引發外界關注。



邱世卿指出，關於白宮國安會裁減人員，與特朗普的決定有直接關聯，國務卿盧比奧曾經向特朗普報告過，過往白宮國安會在美國政府內部扮演的角色比較偏向智庫性質，只是提供政策上面的諮詢。盧比奧認為，這麼多人擔任智庫及諮詢工作並不合理，所以打算轉型，未來白宮國安會將作為美國總統政策執行的協調單位，負責把美國總統的意志貫徹，強化政府各部門間橫向或縱向的溝通與協調能力，未來白宮國安會將更像是一個美國總統決策的執行機構。



他說，從這次裁撤的規模看起來，應該是盧比奧的想法得到特朗普支持，且正在朝這個方向走。另外一個值得關注的是，這波裁撤人員當中，包含了大量的友台派人士，其中包含以前副國安顧問黃之瀚（Alex Wong）為首的涉亞洲事務團隊。