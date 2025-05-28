駐韓美軍撤關島？邱世卿：失第一島鏈優勢

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月28日電（記者 方敬為）外媒報導，美國國防部研擬自韓國撤出約4500名部隊至關島，引發關注。美國軍方出面駁斥相關傳聞。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，相關消息如同去年美國轉移部分駐沖繩海軍陸戰隊員至關島，都是為了調整印太戰略，尤其是傳統的第一島鏈戰略，隨著中國的軍事實力上揚，美國的戰略部署受到挑戰，需要退守第二島鏈。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



華爾街日報（Wall Street Journal）引用知情官員的說法指出，特朗普政府考慮自南韓撤出數千名美軍，美國國防部已在研擬自南韓撤出約4500名部隊，調動至包括關島在內等其他印太區域的建議案。2名官員說：“五角大廈還在準備供總統特朗普評估的計畫，這是因應朝鮮局勢非正式政策評估的一部分。”對此五角大廈出面澄清，相關傳言非事實。



邱世卿表示，雖然美國軍方否認相關傳聞，但其消息卻也不是空穴來風。今年5月初美國國防部長赫格塞斯有簽署了一份“美國陸軍戰略調整”備忘錄，當中有幾個主要的方向，包括裁撤冗餘、沒有效率的計畫，這部分是針對武器裝備方面，例如終止原計劃列裝504輛M10戰車，這本來是要給美國的空降部隊使用，但是因為M10超重，所以整個計畫直接被砍。



另外，邱世卿指出，該備忘錄也對美國陸軍本身的人力精簡及調整，提出方針，預計今年8月份會公布更完整的內容，但目前美國陸軍內部已傳得沸沸揚揚，到底有哪些部隊要被精簡，哪些部隊要裁撤，人人自危。

