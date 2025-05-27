蕭旭岑：想角逐2028不表態　朱立倫或連任

蕭旭岑接受王淺秋專訪。（截自“千秋萬世”YouTube直播畫面) 中評社台北5月27日電／中國國民黨主席朱立倫任期將屆，黨主席改選預訂7月公告、9月改選、10月交接。雖然朱透露他“非常期盼順利交棒”，但馬英九基金會執行長蕭旭岑26日分析，若有意角逐2028“總統”的人沒有表態，朱仍可能繼續競選連任。



朱立倫昨日在新竹為黨“立委”鄭正鈐和停職中的新竹市長高虹安加油打氣，對於台中市長盧秀燕被視為國民黨主席熱門人選，朱立倫表示，他的立場都非常一致，從大家每一次提到盧秀燕市長的時候，他都是“很好，非常歡迎、誠摯歡迎”，而且“我的心情就是希望能夠順利交棒，我非常期待順利交棒”。



綜合台媒報導，蕭旭岑昨日接受廣播節目“千秋萬事”主持人王淺秋專訪時表示，自己之前說過，要選“總統”的人一定要選黨主席，後來掀起波瀾。如果今年想選“總統”的人最後沒有表態，朱立倫還是有可能繼續參選連任，因為國民黨還是需要有經驗、有能力的人來帶領，“我在國民黨這麼多年，朱立倫在行政上是屬一屬二人才，無論是歷練、資歷、年紀都在很成熟的階段。”



蕭旭岑對於主席改選，他研判，要選“總統”的人一定要選黨主席，若要選“總統”的人還是不表態，朱立倫仍可能繼續連任；且蕭旭岑不認為朱立倫會宣布不選主席，否則面對大罷免，他要怎麼領導？台北市黨部主委黃呂錦茹等很多黨工都被羈押，若主帥說不選了，整個黨中央團隊士氣將潰堤，“朱立倫可以說願意交棒，但絕不能說自己不選了，這是合情合理的表態”。



不過，大罷免將於7、8月投票，民進黨若得逞，蕭旭岑認為，朱立倫這個主席也幹不下去了，9月將無法連任，這是環環相扣。



蕭旭岑認為，國民黨的黨、政需要結合在一起，如果要選“總統”的人能兼主席，比較能整合未來選舉的資源、論述，應該由要選“總統”的人來定調。過去兩次“總統”選舉，不管是韓國瑜、侯友宜都證明，黨主席與“總統”候選人不是同一人必然會有許多問題。因此，今天有志於參選“總統”的人來選黨主席都是好事。朱立倫的專訪是相當好的論述，“但如果想選‘總統’的人沒有表態，在現在國民黨在面臨打壓、內外交迫的情勢下，朱立倫還是有可能扛下責任，繼續參選。”