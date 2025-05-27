涉性平案洩密　台“教育部次長”葉丙成受查

葉丙成受訪。（中評社 資料照） 中評社台北5月27日電／台“教育部政務次長”葉丙成涉揭露台灣大學性平案被害女生資訊，“教育部”日前宣布將葉送性平會調查。“教育部”26日進一步表示，葉丙成即日起主動請假接受調查。



該案受害女學生不滿怒嗆葉丙成，這種輿論強度就躲起來，“不用說當‘教育部次長’，你連當一個老師，甚至當一個人都不配”。



葉丙成原為台灣大學電機工程學系教授，去年520獲借調出任“教育部次長”。



葉丙成4月21日在個人社群評論台大性平案，竟揭露被害女學生資訊。導致受害女學生真實姓名外流，卻無視當事人一個月來的刪文要求。葉日前前往中央大學演講時慘遭洗臉，狼狽逃離現場，直到被“立委”盯上才緊急刪文道歉。



葉丙成遭中央大學學生嗆完隔天，終於發布道歉文並刪除性平案貼文。但聲明中不斷強調自己是善意，只是使用不當，意外為當事人帶來困擾。對於如何取得女學生個資，以及為何一個月來不回應不刪文都沒回答。氣得女學生大罵毫無誠意，不接受道歉。大量網友聲援女學生，要求葉丙成自行離職。



受害女學生前日在個人社群平台質疑，“教育部”將葉丙成送性平會調查，卻沒有停職，也沒有重新調查台大舍監疑似性平案。她批評“教育部”跟台大裝死，相關涉案人員都應該“倒一倒”。



對於宿舍輔導員涉校園性別事件案及葉丙成於個人社群平台發言爭議。“教育部”昨天晚間再度對外說明指出，葉丙成日前於個人社群媒體平台涉及揭露校園性別事件當事人個資，“教育部”性平會已成立調查小組進行調查，將秉持依法、公正原則辦理，葉丙成即日起主動請假接受調查。



台大校園性別事件，“教育部”則表示，依“監察院”糾正意見及地檢署起訴書內容，“教育部”性別平等教育委員會已成立專案審查小組，檢視校方處理程序、調查報告及相關行政作為，或是否有新事實、新證據需要重啟調查，也會釐清校方處置是否妥當。



面對葉丙成請假1個月接受調查，受害女學生表示，保護性侵害被害人的個資，是社會的倫理道德底線，不管是哪個領域，“誰跨過這條線，誰就不該再談教育、談良善、談責任”，葉丙成請假接受調查，實則是要逃避所有“立委”質詢。



“作秀網紅變落跑次長”！受害女學生痛批，“葉丙成，這種輿論強度，你就躲起來，那被你‘善意’傷害、公布姓名個資、強硬推到眾人面前的我、性侵害被害人，要躲到哪裡？不用說當‘教育部次長’，你連當一個老師，甚至當一個人都不配”。



對於“教育部”稱，已經把葉丙成送性平會調查。受害女學生說，她到現在都不知道這位高官如何透過權勢取得她的個資，是誰洩密？而且還只是送不痛不癢的性平會，就像台大舍監送性平會，性平會委員還是台大找的人，葉丙成送性平會，性平會成員是“教育部”找的人，有樣學樣，性平會結果不期不待。