向朱喊話　王鴻薇反對罷免期間搞主席選舉

藍委王鴻薇受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫接受媒體專訪，首度表態願意交棒並公布主席選舉將在9月進行，但未明確說明他是否參選連任，引發討論。國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇今天表示，國民黨今天最重要的事，一是幫被羈押的黨工討公道。二是在大罷免這一關上，黨籍“立委”都能順利度過。因此不希望在這階段有主席選舉。



王鴻薇強調，不然黨內選，外部也選，那不是讓我們這些所有面臨被罷免的國民黨籍“立委”內外交迫嗎？



朱立倫在專訪中表態，“我非常期盼順利交棒”，並稱他和國民黨籍台中市長盧秀燕交情深厚，所有黨務工作會奮戰到最後一分鐘。目前改選時程規劃7月公告，9月改選，10月交接。



由於外界大多解讀朱立倫是以退為進的策略，讓主席選舉話題近日引發熱烈討論。



王鴻薇今天在“立法院”受訪時強調，外界非常高度關注國民黨主席選舉，但不可諱言的是，現在國民黨最重要的事情，第一，就是要幫很多的地方黨部包含主委、副主委、黨工，到現在還在被羈押（指檢調偵辦罷免綠委涉及不實連署，現有10多人在押），要幫他們討公道。



第二件事情，王鴻薇說，就是藍委現在面臨大罷免，目標是一個都不能少。所以她會希望先不要有黨主席選舉，否則藍委面臨內外交迫的情勢會非常不利。



王鴻薇強調，雖然黨主席將任期屆滿，但面對現在非常關鍵的時刻，黨內的大人其實都可以坐下來好好談一談，不要再有什麼黨主席之爭的事情發生。即便是君子之爭，她個人還是希望不需要在這個時間點發生。