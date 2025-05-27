柯文哲再出庭　小草動員能量已減弱

柯文哲走下囚車準備進入北院。（中評社) 中評社台北5月27日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押近9月，27日再出庭，押解柯文哲的囚車在上午9點20分左右抵台北地方法院，柯身穿黑Ｔ恤、深藍色休閒褲、戴著手銬、手上拿著運動外套走下囚車，面無表情地抬頭看了在囚車道拍攝的媒體才轉頭走進北院。



台北地方法院27日繼續審理柯文哲京華城案、政治獻金案，有別於過往動則數十名小草排隊領旁聽證的情況，今天早上8點半衹有約15名小草排隊，且押解柯文哲的囚車抵達時，也未有小草聚集高喊加油口號。北院密集排每周2次提訊柯文哲，似乎已讓小草動員能量減弱。不過，柯文哲囚車抵達北院時，仍有逾10名小草在囚車經過的路口扯開喉嚨高喊“阿北加油”、“等你回來”等口號絡繹不絕約3分鐘。



今日一早逾20名警力聚集在台北地檢署門口分配任務，也開始拉紅龍劃設範圍讓採訪媒體等待。



北院27日繼續審理京華城案，提訊台灣民眾黨前主席柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人。



北院密集排審柯文哲京華城案、政治獻金案，已計劃排審到11月27日，5月共7次提解柯文哲全天出庭、6月輪空，7月再排柯3天出庭，密集審理拚年底結案、明年首季宣判。