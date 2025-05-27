南投罷藍委拚補件　許淑華號召鄉親反罷免

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月27日電（記者 方敬為）南投縣第一選區藍委馬文君、第二選區藍委游顥罷免案2階連署書月初送件，經審查後部分遭剔除，“中選會”認定需要補件，分別短差1730份及693份，罷團啟動補件程序，號召民眾響應連署。國民黨籍縣長許淑華今天出席活動也再次號召地方鄉親守護優秀“立委”，投下不同意罷免票，讓兩位委員繼續留在“立法院”替南投爭取資源。



南投罷免藍委馬文君、游顥連署書經過南投縣選委會審查完畢後，呈交“中選會”查驗，有部分連署書因為不符規定遭剔除，24日“中選會”發文告知罷免團體補件，馬文君需補1730份，游顥需補693份。須在6月1日前補齊。



兩個選區罷免團體展開補件行動，號召民眾出門連署，這10天將決定成敗，南投真的需要大家幫忙轉傳、衝刺補件，撐起這場民主防線。



許淑華27日出席“集集車站旅遊服務設施整建工程動土典禮”，隔空與罷團較勁，致詞時特別提到，選區“立委”游顥長期關心地方發展，替南投縣爭取到許多建設經費。她表示，民意代表有沒有做事，地方鄉親最清楚，要再次懇請民眾要支持會做事的“立法委員”，現在南投兩個委員都面臨罷免挑戰，大家要守護優秀的“立委”，投下不同意罷免票，讓馬文君、游顥繼續留在“立法院”。