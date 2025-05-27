網傳佳山基地影片　栗正傑：注意飛行員心理

栗正傑。（截自“頭條開講”YouTube直播畫面) 中評社台北5月27日電／中國大陸社群平台“小紅書”近日出現一段疑似揭露台灣空軍花蓮佳山基地內部設施的影片，引發外界關注。對此，退役少將栗正傑26日表示，與其關注影片是否為AI合成，更應重視其中軍事設施與數據內容是否屬實，否則恐對空軍戰力保存與飛行員心理造成嚴重影響。



台“國防部長”顧立雄26日在“立法院”“外交及國防委員會”受訪表示，經初步分析研判，該影片係以不同時期的衛星影像進行3D合成後製，並非由無人機拍攝，亦未有實際入侵台軍營區的情況。他強調，目前掌握的資訊顯示，這類影像具有後製加工痕跡，應屬心理戰操作的一環，軍方會持續強化相關資安及情報防護措施。



針對該影片內容，根據《中時新聞網》報導，栗正傑26日在政論節目《頭條開講》中表示，影片雖可能為AI技術製成，但其所呈現的佳山基地官兵生活設施、機堡位置與尺寸等資訊若為真實，意義重大。



栗正傑認為，影片是真是假不是重點，最關鍵的是裡面的數據內容是否正確，這才是台灣真正的威脅。



栗正傑指出，佳山基地為空軍戰力保存的重要據點，一旦其內部配置遭敵方入侵掌握，將影響軍方作戰部署與安全保障。他並強調，這種心理威嚇可能對前線飛行員造成極大壓力，影響士氣與戰備狀態。