台大學霸架網全球販毒　撈30億台幣在美落網

涉全球販毒，海撈新台幣30億元的林睿庠是台灣外交替代役男，派駐在聖露西亞術團服勤，原本去年7月4日就要退伍，卻於去年5月18日在紐約甘迺迪機場過境時被捕遭控4項罪名。（“國發會”臉書） 中評社台北5月27日電／24歲的台灣大學資訊管理學系畢業生、派駐聖露西亞術團替代役男林睿庠涉經營暗網向全球市場販毒，短短3年海撈新台幣30億元；原本去年7月4日就要退伍，卻於5月18日在紐約甘迺迪機場過境時被捕遭控4項罪名。5月20日在曼哈頓的紐約南區聯邦法院受審，一旦成立，將面臨最低為終身監禁的刑期。媒體報導，林睿庠日前已與美警方達成協議將轉汙點證人供出共犯，試圖躲過終身監禁處分。



根據美國司法部的起訴新聞稿，林睿庠2020年於暗網創建名為“匿名市場”的全球性販毒平台，並以“法老”為名，在3年多期間利用該網站販售海洛因、古柯鹼、搖頭丸MDMA、冰毒、K他命等毒品。



起訴書提到，該網站整合了許多合法商務網站擁有的品牌、廣告、客戶服務等功能，網站也有屬於自己的“銀行”系統，供交易雙方使用加密貨幣完成交易，賣方並支付商品5%供平台運營、支付員工薪資或用於伺服器等。林睿庠即是平台背後監管運作、買賣雙方等的藏鏡人。



台北地檢署近日指揮“調查局”搜索林男天母豪宅，查扣銀行帳戶及虛擬貨幣，金額逾2億元。



林睿庠去年在紐約被逮後，檢調同步搜索他的台灣住處，外交單位也協助將林睿庠的在聖露西亞物品寄回台灣，可能是林在聖國人生地不熟，在當地宿舍的物品並無異狀，也未見名貴資產，但在台灣卻有大筆資產。



“調查局”台北市調處與美方情報交換後，報請台北地檢署指揮偵辦，追查林睿庠的洗錢管道，目前在台灣已查扣到他逾2億元不動產及大筆現金等犯罪所得。檢調查出，林睿庠落網前2個月，用自己的名字買了一戶位於台北市天母德行東路的6千萬元豪宅。