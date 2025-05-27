“立院”休兵10點散會　韓國瑜祝端午快樂

韓國瑜27日上午10點宣布散會，祝大家端午節快樂。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月27日電（記者 張嘉文）“立法院”歷經多次院會的朝野激烈攻防，今天上午藍綠白黨團都沒有發出甲級動員，有默契和共識休兵。一早9點開始的院會，三讀通過與售票黃牛相關、朝野有共識的《社會秩序維護法》修正案，明定非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，罰鍰由現行1萬8000元以下提高到3萬元以下等法案，盼從源頭管理與查辦處罰雙管齊下，以有效抑制黃牛。



朝野黨團也僅派出值班委員到場出席院會，包括民進黨“立委”王正旭和國民黨“立委”王育敏及陳菁徽等人在場，和之前劍拔弩張，常常一言不合就朝野“立委”對嗆的氣氛完全不同。



負責主持院會的“立法院長”韓國瑜在上午10點宣布，因為沒有臨時提案，所以今天會議到此為止。



院會休兵相對也讓韓國瑜可鬆一口氣，他臉上帶著笑容感謝仍到場的委員，並在宣布散會前說，本周六就是端午節，今天特別準備粽子禮盒要送給委員們享用，感謝委員會所有同仁堅持崗位，幫助議事順利推動，粽葉飄香，肉粽代表我們彼此之間溫暖的情誼，他由衷感謝，也要藉此代表“立法院”向全台民眾祝福端午佳節快樂，闔家平安幸福。