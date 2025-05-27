京華城涉左手賣右手　前“經長”陳瑞隆交保

陳瑞隆。（中評社 資料照） 中評社台北5月27日電／台北地檢署偵辦京華城案，查出案外案！檢調懷疑威京集團總裁沈慶京2019年主導標售京華城案土地時，指示旗下公司中國石油化學工業公司以子公司鼎越開發斥資新台幣372億元向關係企業京華城公司標購京華城案土地，藉“左手賣右手”致中石化以溢價30億元標購，造成中石化財務重大損失，涉嫌《證券交易法》特別背信、非常規交易罪，台北地檢署26日兵分20路搜索威京集團總部、中石化、鼎越、京華城公司等地，約談前“經濟部長”、中石化董事長陳瑞隆18名被告及4名證人到案。檢察官復訊後諭知陳瑞隆200萬元交保。



媒體報導，另前中石化董事長林克銘500萬元交保、前中石化獨董、經濟學者朱雲鵬120萬交保；發言人陳穎俊100萬元交保並限制出境出海；鼎越開發前董事長朱亞虎100萬元交保、限制出境出海；前中石化副理梁恭儀50萬交保、高階管理師朱俊嘉40萬交保、威京集團法務經理陳俊源80萬交保，京華城公司董事長陳玉坤等人請回。



2001年開幕的京華城購物中心，因營運狀況不佳，2018年開價380億元對外招標，經3次流標，2019年底降價為342億元，最後由中石化百分之百轉投資的鼎越公司以372億元得標；由於同屬威京集團，且溢價高達30億元購入，引發質疑。



據瞭解，鼎越資本額衹有1億元，經中石化不斷增資而得以參與京華城土地標售案，但在2021年間，京華城土地完成買賣過戶並取得約149億元的銀行聯貸後，京華城公司便從約150億元減資到剩下1億元。



檢調發現，減資款項部分疑流入香港一家公司，疑解決沈的私人欠債問題；檢調昨兵分20路搜索中石化、鼎越及京華城公司等，並約談22人，全案朝違反證券交易法非常規交易及特別背信罪嫌偵辦；檢調此次並未提訊在押中的沈慶京。



中石化發布重訊，表示中石化與鼎越公司全力配合檢調要求並提供協助；2家公司營運及財務狀況一切正常。