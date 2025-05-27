黃國昌轟李俊俋若還有羞恥心應知所進退

台“監察院”秘書長李俊俋。（中評社 資料照） 中評社台北5月27日電／今年度政府總預算遭大幅刪、凍，“監察院”業務費被刪減96%，民進黨籍“監察院”秘書長李俊俋數度為此事發聲。未料，李俊俋遭爆以公務車接送愛犬去美容或下班帶妻子用餐等，涉濫用行政資源、公器私用之嫌。李對此表示“思慮不周”。



民眾黨主席黃國昌批評，李俊俋如果還有為官最後一點羞恥心，就應知所進退。



李俊俋民進黨籍，曾任“總統府”副秘書長、“勞動部政務次長”等職。



據《TVBS新聞網》27日報導，“監察院”司機在賴清德就職滿周年當天，以公務車接送李俊俋的愛狗到北市大安區某家寵物沙龍進行美容。身旁還有疑為秘書長辦公室人員的白髮男子帶狗進入店家，隨後駕駛公務車返回“監察院”。李俊俋則在當天傍晚6時30分左右，自“監察院”搭乘公務車接回愛犬。



另外，李俊俋不僅以公務車接送愛犬，也被爆曾在下班後帶著太太到餐廳用餐。該報導指出，爆料者認為，即便油錢自付，但這些事都不符合公務用途，顯有失當。“監察院”96%預算被砍，身為秘書長的李俊俋用公務車送狗去寵物美容，疑似濫用公務車。



針對此事，李俊俋做出回應，透露愛犬已高齡，平時會趁午休自行接送美容，並不會使用公務車。但當天因公務繁忙，開會時間比較晚，才會請同仁代為協助接送，坦承“思慮不周”。



台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌27日在臉書貼文指，在絕大多數民眾眼中，“監察院”早已淪為廢物院、東廠院。因此，在審查今年度預算時，為避免浪費民脂民膏，在野黨合作替全民把關。李俊俋濫用“監察院”的公務車成為私人寵物接送車，面對這種公器私用的劣行，僅輕描淡寫表示“思慮不周”。職司百官糾彈的御史台如此這般的標準，要全台公務員情何以堪！