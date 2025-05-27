振興南投集集觀光　許淑華宣布整建旅遊設施

南投縣長許淑華主持開工祈福儀式。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月27日電（記者 方敬為）南投縣集集小鎮以發展觀光為主，過去每年平均有百萬遊客人次，但隨著疫情重創加上陸客銳減，旅客人次大不如前，南投縣政府與集集鎮公所提報計劃，由藍委游顥協助爭取日月潭風景區管理處補助新台幣7千多萬，針對集集車站周邊旅遊服務設施整建，今天開工動土，國民黨籍縣長許淑華出席見證，期待透過旅遊設施更新，活絡小鎮觀光。



“集集火車站旁既有旅遊服務設施整建工程”27日舉辦開工動土典禮，包括南投縣長許淑華、國民黨籍集集鎮長吳大村、日月潭風景區管理處長柯建興等人共同執鏟動土。



許淑華表示，集集鎮是南投縣非常重要的觀光的大鎮，過去屢屢獲得“交通部”“觀光署”大力肯定，是推薦給海內外遊客的重要旅遊景點，尤其每到假日都會有非常多的遊客來到集集。但近年來確實因為疫情，加上兩岸關係等因素，旅客人次不如以往，縣府與鎮公所積極爭取中央經費挹注，期待透過旅遊設施的更新、整建，帶給集集小鎮新氣象，增加旅遊吸引力。



許淑華感謝日月潭風景區管理處大力的支持，“中央”到地方大家共同來合作，集集是南投非常重要的轉運口，不僅肩負觀光發展的重任，同時集集支線鐵路也要負擔周邊鄉鎮的交通旅運，集集車站是小鎮重要地標，未來周邊的設施同步改善，對活絡觀光及交通都有正面幫助。