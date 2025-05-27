“監院”秘書長公務車接送愛犬美容　藍委狂酸

藍委王鴻薇受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月27日電（記者 張嘉文）針對“監察院”秘書長李俊俋被爆出多次利用公務車載送私人飼養的愛犬前往美容店，中國國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇今天受訪時諷刺說，“監察院”一方面哭窮，說預算被刪，廁所沒有衛生紙，電燈也不能開，要聲請“釋憲”。但這事件發現他們還可以大量使用公務車，請問這些油錢是怎麼支付的？納稅人的錢是這樣濫用的嗎？



王鴻薇強調，這件事證明，“立法院”嚴格把關，嚴守政府預算，完全是正確的事情。



有媒體報導，5月20日下午，“監察院”司機以公務車接送李俊俋愛犬到北市某寵物沙龍，傍晚時李俊俋再從“監察院”坐公務車接回愛犬，被質疑濫用公務車。由於日前“監察院”提及，因藍白“立委”刪除相關預算，“監察院”公務車油錢、養護費等已無經費支用，若需使用皆由用車人自付，但因李俊俋的用途並非公務，引起質疑。



王鴻薇今天在“立法院”受訪時批評，“監察院”之前因被刪預算，在那邊哭窮，而且還要聲請“釋憲”，但現在李俊俋竟然用公務車來接送寵物，讓人質疑的是，這樣的情況衹有一天嗎？大家可拭目以待，看李會不會還有其他濫用公務車的狀況。



王鴻薇說，就她瞭解，現在的民進黨政府很多高官濫用公務車，過去有運安會的主委用公務車去泡湯、訪友，還有駐美代表渝大雷也用公務車去賞櫻花，現在是把公務司機當自己家裡的長工在使用嗎？



王鴻薇強調，此事件“監察院”要出來說清楚講明白，李俊俋的公務車油錢是怎麼支付的？可以如此濫用納稅人的錢嗎？