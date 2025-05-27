受害家屬轟反廢死公投被沒收　譴責“中選會”

生命權平等協會與在野立委舉行“司法你正義嗎？你禮貌嗎？”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月27日電（記者 張穎齊）“中選會”日前以“不符合重大政策之創制或復決”為由，否決“立法院”通過的“反廢死”公投提案，引發在野黨及多位重大刑案被害者家屬強烈反彈。藍白委偕家屬27日再度開記者會，痛批“中選會”自詡太上皇，轟民進黨政府泯滅人性，無視被害者感受。



生命權平等協會27日於“立法院”舉辦“司法你正義嗎？你禮貌嗎？”記者會，與會者有藍委吳宗憲、許宇甄、洪孟楷、柯志恩、徐巧芯、台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍、生命權平等協會理事長林志豪，還有台南殺警案、高雄師鐸獎教師命案、土城毒駕殺警案、校園割喉案的遺屬等。



吳宗憲表示，燒死8名至親的兇手陳彥翔可以逃死，民進黨主導下的大法官解釋許多，但卻仍讓殺害多人、泯滅人性的兇手一一逃死，根本沒標準，對於是否可教化的可能性，非常混亂，可能以後死刑頂多改為無期徒刑。



吳宗憲痛批，“中選會”違法沒收公投，有沒有想過被害人家屬的感受？民進黨政府下的司法只想過讓被告有最好的受刑環境、還可穿自己最喜歡的衣服，那加害人呢？



林志豪說，他與受害家屬都感到沉痛、悲痛，“中選會”把自己當太上皇，沒收反廢死公投，他們嚴厲譴責，他們也感謝藍白委支持他們、反映民意。



林志豪指出，《釋字第113年第8號死刑“釋憲”》通過後，引發社會各界對司法實務偏離正義之高度疑慮。生命權平等協會今天集結多位重大刑案受害人家屬，公開控訴現行司法制度對被害人權益的漠視，呼籲立法機關正視問題，推動實質司法改革，不該變相廢死。