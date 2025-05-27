花蓮文化局長突遭帶走　徐榛蔚：相信清白

吳勁毅（右）於2020年9月15日接任花蓮縣文化局長。中為花蓮縣長徐榛蔚。（花蓮縣政府網站） 中評社花蓮5月27日電／今天是花蓮縣議會縣政總質詢首日，縣府各局處首長均出席，卻不見文化局長吳勁毅身影。後經檢方證實，檢廉調今早搜索文化局，吳與下屬被帶走偵查，至於案情為何暫時無法對外說明。為此中國國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚表示，“正在釐清中，相信所有首長都是清白”。



據瞭解，檢廉今天上午前往花蓮縣石雕博物館，帶回文化局長吳勁毅等相關官員。初步瞭解，案情與小額採購重復申報、公車私用以及將軍府園區有關。不過檢廉僅證實將人帶回釐清案情，至於真正案由為何，因全案正在調查，暫無法對外說明。



花蓮縣議會正召開定期大會，今天議程為總質詢，文化局長吳勁毅卻未現身，由副局長曾之妤代理。後經證實遭檢方搜索帶返偵辦釐清。



中午議程結束，媒體詢問文化局遭搜索一事，縣長徐榛蔚說，“我早上才知道，現在正在釐清中，我相信公務員、所有首長都是清白的”。



吳勁毅擁有德國慕尼黑工業大學博士學位，2020年9月15日接任花蓮縣文化局長。吳的專長是地方創生、城鄉風貌、社區總體營造、國土規畫等領域。這次涉入貪瀆案，地方都相當訝異。