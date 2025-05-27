藍黨團轟違法砍地方補助款　嗆應收押卓榮泰

左起藍委賴士葆、王鴻薇、羅智強。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月27日電（記者 張穎齊）“行政院”統刪給各縣市的一般性補助款27.2%。中國國民黨“立法院”黨團27日召開記者會痛批，這筆是依照地方制度法、財政收支劃分法的法律義務支出，“政院”卻公然違法濫權，強扣一般性補助款，偽造文書，司法那麼會辦案，那要不要也把“行政院長”卓榮泰、主計處統統調查、收押？



國民黨團27日於黨團記者室召開“強扣一般性補助款 ‘行政院’自相矛盾！違法濫權！”記者會，書記長王鴻薇，首席副書記長羅智強、“立委”賴士葆出席。



王鴻薇表示，“政院”刪除地方政府達27.2%一般性補助款，地方政府巧婦難為無米之炊，社福、教育、建設經費統統被波及，“政院”是在公然違法濫權，一般性補助款是有法律依據，金額多少都很清楚，依照地方制度法，一般性補助款應是金額2501億元新台幣，“政院”砍了636億元，這是法律義務支出，不能刪除的。“行政院”還強刪，是在偽造文書嗎？偽造文書是要被收押，那卓榮泰、主計處統統都該被調查、收押。



羅智強說，“中央”酒肉臭、地方凍死骨，民進黨“中央政府”肥滋滋，拿3兆元最高預算，卻又拿大刀狂砍地方政府一般性補助款。“監察院”秘書長李俊俋遭爆用公務車送愛犬美容，不是說“監院”連廁所都沒衛生紙嗎？“政院”、主計處踐踏法律，有錢養媒體、網軍，卻不把錢還給地方。