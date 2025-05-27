環團指燃煤汙染致死風險高　盼通過無煤決議

台灣健康空氣行動聯盟等團體召開“中火燃煤還是每天事實，拒絕用肺發電就是義務”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月27日電（記者 張嘉文）核三廠2號機日前除役，台灣進入非核家園，但目前夜間供電幾乎全靠火力發電，燃煤電廠成為主力，引發空汙疑慮。中部環保團體今天在“立法院”召開記者會，怒批“環境部長”彭啟明要他們不要再說“用肺發電”是大錯誤，因燃煤顆粒物致死風險是一般來源的兩倍，毒性更強，只要台中火力發電廠繼續發電，就是用肺發電。



環保團體也疾呼，盼望“立法院”下周二能表決通過2028中火無煤決議文“改善空氣品質，守護民眾健康，台中發電廠應逐年提出並落實減煤計劃，並在2028年完成無煤中火之“國家”減碳目標”。目前藍白“立委”都已表態支持，僅剩民進黨“立委”沒有表態，呼籲民眾緊盯自己選區內的“立委”，給他們壓力來支持此決議。



台灣健康空氣行動聯盟等團體今天在“立法院”舉行“中火燃煤還是每天事實，拒絕用肺發電就是義務”記者會，台灣健康空氣行動聯盟創會理事長、醫師葉光芃，雲林六輕傷害聯合求償自救會長黃源河等人出席，另外包括彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文、部立台東醫院婦產科醫師江盛、台中市大肚山改善空汙協會理事長魏嘉慶及台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文等人線上參與。



葉光芃表示，台灣應要進入無煤家園，而不是狂用燃煤發電，他們不是只有反中火，全台火力發電他們都反對。“環境部長”彭啟明日前指出，台灣PM2.5年均值12.8微克/立方米，僅次日本，為亞洲第二，希望外界少用“用肺發電”論述。他說，這樣的空品排名分析錯誤是個嚴重失誤，其實汶萊達魯薩蘭國、馬爾地夫、新加坡，也低於台灣，台灣已經變成第五名。



葉光芃說，台北市PM2.5年均值已接近12微克，但是距離世界衛生組織（WHO）2021年新指引的5微克還很遠，尤其中部和高屏空品區分別約為15微克及18微克，是世衛標準的3倍到4倍，而老舊煤電廠大部分坐落在中南部，只要中火燃煤還是每天的事實，拒絕用肺發電就是義務。



葉光芃表示，2016年紐約大學研究顯示，燃煤排放的PM2.5比交通柴油更毒，缺血性心臟病的致死率更高。2023年哈佛研究也發現，燃煤顆粒物致死風險是一般來源的兩倍，毒性更強。



岳祥文則指出，“經濟部”不斷的以台中市用電缺口，來當作中火燃煤機組無法提早除役的藉口，這不但邏輯不通，更是在推卸責任，樂見每個縣市都需要為自己的用電量負責，但請民進黨政府以這樣的標準，檢視所有的縣市用電量，否則就是用自己的邏輯打臉自己。



岳祥文說，有29位跨黨派“立委”願意連署支持2028中火無煤的提案，可惜的是當前的執政黨民進黨“立院”黨團，沒有人站出來守護全台人民的健康，希望這次的2028無煤中火主決議提案，不分朝野黨派的113位“立委”，都能夠為人民的健康投下同意票，支持2028中火無煤，還給全台人民一個自由的呼吸權。