賴士葆：美不想再當世界警察　台灣危險了

國民黨籍“立委”賴士葆接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月27日電（記者 張穎齊）美國副總統范斯日前表示，美軍將不再執行不明確的任務，也不會捲入無限期的衝突，而是回歸基於現實主義的戰略，保護美國的核心國家利益。中國國民黨籍“立委”賴士葆向中評社表示，美國總統特朗普、范斯政府就是闡明不再當世界警察，其他國家或地方要打仗自己打，美國只賣武器，可以多多軍購，但不會出兵保護台灣。



范斯24日在美國海軍官校畢業典禮上說，美國長達數十年的全球主導地位已經結束，並警告中國、俄羅斯等對手正全方位挑戰美國實力。前海軍艦長呂禮詩直言，特朗普講到台灣會提了“統一與和平”，是已醞釀很久，但戰略收縮政治不正確，就先讓范斯來放個風向。



賴士葆27日在“立法院”接受中評社訪問表示，特朗普、范斯政府不想再當世界警察了，那台灣自然就危險了，特朗普在與中美關稅談判中提到和平、統一說，並不是講錯，而是某種程度討好中國大陸，希望藉此談到比較好的關稅交易。



賴士葆指出，特朗普、范斯政府是認為，其他國家管好自己的戰爭，要打自己去打，但要買武器則需向美國購買，特朗普、范斯與前總統拜登政府不一樣，拜登說會出兵協防台海，特朗普政府不會。



他嘆，但民進黨政府也只能聽特朗普的話，不停增加對美軍購，只剩這101招了，這也是美國所樂見。為何賴清德要宣布成立“主權基金”？那就是準備對美軍購、加強投資、採購等，把美國的大腿抱得更緊。



賴士葆也說，美國幾十年、甚至百年來，都當世界警察的角色，自認為自己有義務協調各國，但現在特朗普只管讓美國自己再次偉大，不想管其他國家，只有美國最重要，關稅戰都是強調美國自己利益。

