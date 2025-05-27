新台幣持續升　王鴻薇：受美壓力哀鴻遍野

國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月27日電（記者 張穎齊）新台幣持續升，26、27日都升至2字頭。中國國民黨籍“立法院”黨團書記長王鴻薇向中評社表示，新台幣升值與美國施壓有關，美國打關稅戰就說過要亞洲相關貨幣都升值，台官方無抵擋，導致外銷廠商哀鴻遍野，請“賴政府”別再黑箱作業、放任新台幣升值。



新台幣5月初發生暴力升值，26日再站上2字頭，“央行”遭投資人質疑沒拚死抵抗，背後因素除國際美元走弱，也反映出台灣積極要與美方談判之際，所處的尷尬處境。



根據台北外匯市場，新台幣兌美元27日中午暫收29.878元，升5.7分，成交金額8.41億美元。今開盤價為29.92元，早盤最高29.82元、最低29.92元。



財經記者背景出身的王鴻薇27日在國民黨團書記長辦公室接受中評社訪問表示，韓國央行總裁李昌鏞6日已明確表示“韓圜在內的亞幣近期狂漲是美國施壓所致”，日本首相石破茂也有提過，如今美國與全球各國談貿易戰，都講過要讓亞洲相關貨幣升值，因此新台幣5月初發生2天內暴升2元，這當然與美國施壓有關。



王鴻薇說，現在真正可怕的是新台幣還再繼續升，無法抵擋住美國的壓力，到底新台幣未來還要升到哪裡去？這對外銷廠商產生的衝擊是非常可怕，現在美國對台灣的對等關稅是10%，再加上新台幣升下去，那將會把外銷廠商的利潤吃得精光，以致現在哀鴻遍野。請“賴政府”別再黑箱作業，放任新台幣升值，必須讓外銷廠商有所準備。



另外關於“賴政府”宣布考慮有償撥用外匯存底成立“主權基金”。王鴻薇說，“央行”前總裁彭淮南都說過完全不能接受外匯存底無償撥用成立“主權基金”，其實賴清德宣示成立“主權基金”一樣也是來自美國的壓力。



王鴻薇強調，過去台灣也有成立“國發基金”、台杉投資等，都類似是“主權基金”，可是卻發生有投資綠友友，連操盤人都是，在這樣的狀況下，還要拿外匯存底去搞好幾千億元新台幣的“主權基金”？是否又有流向綠友友的可能？淘空台灣、莫此為甚。