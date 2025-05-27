黃國昌率民眾黨團考察興達電廠　藍議員出席

台灣民眾黨主席、黨團總召黃國昌27日上午率黨團南下高雄興達電廠考察，高雄藍營議員也一同出席。（圖：民眾黨高雄市黨部提供） 中評社高雄5月27日電（記者 蔣繼平）核三廠除役後台灣已無核能，近期因高雄興達電廠老舊燃煤機組運轉引起爭議。對此，台灣民眾黨主席、黨團總召黃國昌今天上午率黨團南下高雄興達電廠考察，高雄藍營議員也一同出席，現場也聚集白營支持者舉牌抗議用肺發電、並支持核三延役。黃國昌炮轟賴清德和台電“說一套做一套”，犧牲高雄人健康。



黃國昌27日上午率民眾黨團“立委”張啟楷、林國成、劉書彬一同南下高雄興達電廠考察，中國國民黨籍高雄市議員邱于軒、白喬茵也一同前往。民眾黨高雄市黨部主委劉家榮也號召10多位高雄、台南的民眾到場參與，群眾也高舉“拒絕用肺發電”、“拒絕空汙”、“支持核三延役”等標語。



黃國昌表示，民眾黨“立院”黨團今天會來考察，是因為黨團已經看不懂、聽不懂民進黨政府從賴清德到台電高層，一再欺騙台灣人，賴清德稱台灣不缺電，備轉容量都達能15%以上，但高雄、台南人近日卻發現準備除役、未有操作許可的興達電廠燃煤發電機組已偷偷啟用，台電仍繼續宣稱發電受許可。



黃國昌表示，穩定供電能滿足民生需求、產業發展，但不應該讓高雄人“用肺發電”，政府、台電要達到對高雄的承諾，而不是說一套、做一套，高雄市府核准給興達電廠3、4號機的操作許可證去年9月30日到期，台電應清楚說明“興達電廠煤倉內，到底還有多少生煤？到底打算繼續使用多久？”