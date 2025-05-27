劉秀玲作證柯從未下令　民眾黨批檢察官誤導

民眾黨發言人吳怡萱接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月27日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押近9個月，台北地方法院27日上午再開庭，傳台北市都委會執行秘書劉秀玲作證。民眾黨發言人吳怡萱庭後中午受訪替柯喊冤表示，每一次開庭的證人陳述意見，都能還柯文哲許多公道，劉今天作證“柯從未下過任何指令”、“市府無權否決都委會審議結果”，顯見檢察官斷章取義、誤導風向。



吳怡萱強調，透過每一次開庭，透過證人作證，都可以還柯文哲更多清白，也能讓民眾看到事件全貌中夾雜非常多惡意，很多有心人士透過政治操弄、放太多政治鬥爭在其中，才導致案件被污名化。



台北地方法院27日繼續審理京華城案，傳喚時任台北市都委會執行秘書劉秀玲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇助理吳順民作證，並提訊台灣民眾黨前主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人進行詰問。



吳怡萱在上午聽庭告一段落後接受媒體訪問表示，隨著每一次開庭，透過證人直接陳述意見，都可以還給柯文哲非常多公道，今天劉秀玲的證詞就狠狠打臉周刊、中國國民黨籍台北市議員鍾小平這類名嘴所爆料的內容都是不實訊息、憑空造謠。



吳怡萱說，劉秀玲在庭上公開地說，柯文哲從來沒有下過指示，甚至沒有與自己說過話，過去報章雜誌、鍾小平常說柯將劉打入冷宮，沒有接觸過，又何來打入冷宮？且檢察官提出證據中，指出前台北市政府都發局總工程司邵琇珮提及，劉秀玲在市長室會議遭應曉薇痛斥，但劉說這不是事實，也未曾當著柯的面被應痛斥。顯然，傳遞訊息被添油加醋、被誤解。