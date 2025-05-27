藍議員張斯綱再爆料　李俊俋用公務車取餐

國民黨台北市議員張斯綱爆料，李俊俋將公務車當UberEats到彭家園餐廳拿餐點。（照片：張斯綱辦公室提供） 中評社台北5月27日電／台“監察院”秘書長李俊俋今天被媒體披露，在賴清德520就職一周年當天，竟以公務車接送愛犬做寵物美容，涉濫用行政資源、公器私用。中國國民黨籍台北市議員張斯綱27日也在臉書爆料表示，接獲民眾爆料李俊俋不只用公務車護送愛犬做美容，還要幫拿外送餐點，他轟“監察院”本身就是負責“監察公務機關是否濫權失職”的單位，看門人自己把規範當成笑話，誰還會相信“監察院”。



張斯綱表示，“監察院”秘書長李俊俋，今被爆料使用公務車接送自家愛犬去做寵物美容，是的，大家沒看錯，公務車不接公務員，先接毛小孩。



張斯綱更貼出照片指出，他們同時也接到民眾爆料，5月21日晚間，李俊俋司機與“監察院”人員搭乘公務車到彭家園餐廳拿餐點，送回李俊俋宿舍後，再去接他下班，疑似濫用公務車，先幫忙把晚餐拿回宿舍。



張斯綱質疑，當大家還在為地方長輩的就醫接駁苦無資源、為偏鄉孩童通學路難走煩惱時，“中央”高官竟然能調度納稅人的公務車，替自家寵物跑腿？外送晚餐？



張斯綱批評，之前李俊俋不是還跳出來哭喊“監察院”預算被刪減，買不起衛生紙，水電費繳不出來嗎，結果錢都被拿來私用了啊！



張斯綱說，更諷刺的是，“監察院”本身就是負責“監察公務機關是否濫權失職”的單位，當看門人都把規範當成笑話，到底誰還會相信“監察院”？如果這樣“監察院”還不徹查並將其撤職的話，真的會被徹底看不起！



最後，張斯綱強調，毛小孩跟晚餐都是無辜的，可惡的是公器私用的主人！對了，在“立院”也有養狗狗的吳思瑤，要不要也出來說幾句？