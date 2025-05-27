連江縣東引獲國際慢城認證　打造觀光里程碑

東引鄉歷經3年籌備與執行，27日正式通過國際慢城組織認證。（照片：連江縣政府提供） 中評社連江5月27日電／連江縣東引鄉於27日正式通過國際慢城組織（Cittaslow International）認證，成為台灣第7個、全球第296個獲得此殊榮的鄉鎮。連江縣政府表示，根據國際總部來函，授證儀式將於6月21日在韓國莞島舉行的國際慢城年會上舉行。



連江縣政府指出，東引鄉的慢城申請始於第5期離島綜合建設計劃，縣府秉持“觀光立縣”核心發展理念，期望透過慢城國際標章建立具有國際共通語言的永續觀光品牌。在南華大學輔導與東引鄉公所積極推動下，歷經3年籌備與執行，針對7大面向72項指標完成盤點與資料彙整，最終以77.38%高分通過總部審查，成功站上國際舞台。



連江縣政府表示，東引鄉擁有豐富的自然生態與緩慢的生活節奏，長期重視文化保存與社區動能，與慢城精神高度契合。本次認證除了象徵國際肯定外，也有助於提升地方品牌辨識度，吸引更多關注永續、深度旅遊的國內外旅客。



透過國際慢城平台，未來不僅有助於推動環境與文化的保護，也將為地方觀光、青創與社區營造注入新能量。連江縣政府將持續與東引鄉公所攜手合作，推動如慢食節、生態導覽、文化體驗等系列活動，讓“慢生活”不只是理念，更成為地方轉型的新動力。



此外，連江縣政府已成功爭取2025年台灣慢城年在東引鄉辦理，屆時將結合“馬祖國際藝術島”活動，展現馬祖以文化與永續為核心的治理成果，讓東引成為國際永續觀光的嶄新典範。